Pide CTM de Coahuila se pague 75% de sueldo en paros; está bajo negociación con empresas

La Confederación de Trabajadores de México (CTM) dijo que buscará que las empresas paguen a los trabajadores en paro técnico hasta el 75% del salario, en lugar del 50% que se pagó el año pasado.

El secretario general de la CTM, Tereso Medina Ramírez, señaló que por el momento no hay paros, pero no lo descartan ante la escasez de semiconductores que vuelve a poner en preocupación al sector laboral, especialmente al automotriz.

El año pasado, 25 mil trabajadores estuvieron en paro técnico, quienes recibieron el 50% de su sueldo más 100% de sus prestaciones, sin embargo, el líder sindical añadió que aspiran a que se aumenten los porcentajes en los paros técnicos porque la clase trabajadora está lastimada económicamente.

Por otra parte, Medina Ramírez comentó que también están muy lastimadas las ventas del sector automotriz, ya que -estimó- han caído hasta en un 60%, ante la falta de automóviles y camionetas en lo general.

Incluso, Medina afirmó que hay una larga lista de espera para un vehículo nuevo, lo que preocupa porque dice el futuro que se puede enfrentar en caso de que no se resuelva el tema de semiconductores.

En ese sentido, el presidente de la AIERA, Mario Ricardo Hernández, aseveró que todo este año seguirá el tema de los chips, sin embargo, hasta ahora no hay información de paros. No obstante, se sigue la producción de vehículos independientemente de que no se pueden vender y a veces se almacenan de dos a cuatro meses hasta que llegan los semiconductores; esto ayuda a que la producción de las empresas no tengan que frenarse.

Por lo pronto, hasta el 70% de la industria instalada en Ramos Arizpe está enfocada al sector automotriz y por ello ese porcentaje es la que ha sido afectada por la escasez de chips, aunque el sector terciario, es decir, los Tier 3 y 4, son los más golpeados porque a veces no tienen tanto respaldo financiero o acceso a créditos.

Finalmente, el presidente del Clúster de la Industria Automotriz de Coahuila, Alberto Piñones, adelantó que los paros serán nada más intermitentes y se sigue trabajando en general en todas las plantas, no se tiene ninguna pérdida de empleos en este y se está tratando de aprovechar entrenar a todos los colaboradores, asimismo se espera que esto mejore en los futuros trimestres.