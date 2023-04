Piden taxistas independientes de Saltillo mil concesiones a Municipio para operar

Una organización de taxistas independientes pide al Ayuntamiento de Saltillo autorizar mil concesiones para trabajadores del volante que pagan entre 2 mil y 3 mil pesos mensuales por la renta, y a pesar de tener años trabajando no han podido ser beneficiados con este documento.

Juan José Alfaro Cano, representante de Taxi Seguro de Saltillo Asociación Civil, refirió que fue en la administración del alcalde Isidro López Villarreal la última ocasión en que se liberaron concesiones, pero la ciudad crece constantemente y hay una gran demanda del servicio de taxi.

“Ahorita supuestamente hay un padrón de 7 mil 500 concesiones, pero faltan muchas concesiones, solicitamos mil concesiones para los trabajadores del servicio público de taxi, la ciudad está creciendo de manera exagerada y la ciudadanía batalla mucho para recibir el servicio.

“Además, la ciudadanía tiene miedo de subirse a un taxi de plataforma, nos han dicho que cuando utilizan las plataformas no se sienten seguros porque no saben quiénes son, hay vehículos con placas de otros estados de la República dando servicio aquí, no están identificados y es un peligro que corre la ciudadanía. El taxi tradicional está bien identificado al 100%”, refirió.

TE PUEDE INTERESAR: Registran inundaciones de aguas negras en casas del centro, sur y poniente de Saltillo

Informó que en administraciones municipales pasadas, cuando han liberado concesiones, son acaparadas por los dirigentes de sindicatos, no las trabajan y hacen negocio con la renta a los verdaderos trabajadores del volante.

“Las rentan en 2 mil y hasta tres mil pesos, es demasiado caro. Queremos terminar con ese monopolio de los sindicatos, solicitamos al Municipio concesiones para los verdaderos trabajadores del servicio público, porque los sindicatos durante años se han quedado con ellas.

“Le pedimos al alcalde que nos apoye, se necesitan más taxis para la movilidad de la ciudadanía que está batallando demasiado para encontrar servicio, la ciudad crece exageradamente, hay mucha demanda, están llegando muchas empresas, viene más gente de fuera y hay que estar preparados con el servicio público en la modalidad taxi.

“Ahora las familias batallan para trasladarse al trabajo, a la escuela y ya se requiere un servicio las 24 horas. Sabemos que viene un crecimiento económico muy fuerte aquí en Saltillo y se requieren más taxis en circulación”, expresó.