Los sindicatos de taxis de la CNOP, CROC y CTM exigen al Congreso del Estado de Coahuila modificar el Código Penal para tipificar como delito el prestar servicio de transporte por medio de aplicaciones tecnológicas, tipo InDriver, sin cubrir los requisitos que exige la Ley de Transporte y Movilidad Sustentable.

“Se está planteando a los diputados modificar el Código Penal para que la falta de permisos para prestar el servicio de taxis sea clasificado como delito penal, por el tema de la inseguridad que implica que alguien pueda estar subiendo personas al vehículo sin tener ninguna regulación y autorización”, informó Samuel Rodríguez, secretario general de la CNOP en Coahuila.

No hay la intención de desaparecer las aplicaciones, pero si no cumplen con la ley no pueden ofrecer el servicio, por la seguridad y protección de las propias usuarias y usuarios, aclaró.

Además, el Congreso del Estado enviará un exhorto a las autoridades municipales para que participen en la revisión de este tipo de servicio que se oferta sin ningún control, pues los clientes ignoran si realmente se trata de un vehículo y un conductor que operan en la legalidad o si lo utilizan para delinquir.

“No se sabe si están dentro de una aplicación o no porque no están registrados y ese es uno de los requisitos que solicita la legislación de Coahuila, una de las más avanzadas en el tema de regulación tanto de transporte público como de transporte entre particulares.

“Las aplicaciones que no cumplan con el registro de las personas que brindan el servicio a través de ellos, también se pide que desaparezcan, porque una cosa es registrarte y otra registrar el vehículo que está brindando el servicio. Las aplicaciones tienen la responsabilidad ante la ley de revisar que sus operadores no estén violentando la normatividad”, dijo.

El dirigente explicó que representantes de los sindicatos se reunieron con diputados locales para analizar la situación, y solicitaron que a los choferes de las redes de transporte de plataforma tecnológica también se les obligue a presentar Carta de No Antecedentes Penales, como es requisito para los operadores de taxis “amarillos”.

Otra petición que analizará el Congreso local consiste en obligar a los conductores de aplicación a someterse a exámenes antidoping, como aplica para los ruleteros.