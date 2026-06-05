Ataca a su familia, , incendia auto en puente internacional y escapa hacia Texas

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Piedras Negras
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    Ataca a su familia, , incendia auto en puente internacional y escapa hacia Texas
    La emergencia obligó a suspender momentáneamente el paso de vehículos particulares y de carga en el puente internacional, mientras autoridades atendían el incendio y desplegaban acciones para localizar al fugitivo. REDES SOCIALES

El cierre del Puente Internacional II se prolongó durante varias horas tras el incendio de un vehículo y la movilización de autoridades en la zona fronteriza

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una persecución que se originó tras una agresión contra integrantes de una familia terminó con el cierre temporal del Puente Internacional II Camino Real, luego de que el presunto responsable estrellara e incendiara su vehículo cuando intentaba cruzar hacia Estados Unidos.

Los hechos comenzaron antes de las 22:00 horas en la colonia Valle del Norte, donde un hombre identificado como Erick Aret, de 31 años, presuntamente atacó con un machete a sus padres y a dos de sus hermanas. De acuerdo con los reportes, el objetivo inicial habría sido localizar a otro de sus hermanos, con quien mantenía diferencias desde días atrás.

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Tras la agresión, el sujeto abandonó el lugar a bordo de un automóvil. En la unidad también viajaba su hijo de un año de edad, quien fue puesto a salvo por familiares antes de que continuara la huida. Mientras tanto, vecinos auxiliaron a los lesionados y los trasladaron a un hospital privado para recibir atención médica.

La fuga se extendió hasta el Puente Internacional II, donde el conductor era seguido por elementos de la Policía Municipal. Al llegar a la guardarraya, el vehículo se impactó contra la infraestructura del cruce fronterizo y comenzó a incendiarse, situación que obligó a suspender momentáneamente el paso de automóviles particulares y de carga.

Luego de abandonar la unidad en llamas, el hombre corrió hacia la zona de contenedores metálicos instalados en Eagle Pass. Permaneció varios minutos sobre las estructuras mientras autoridades estadounidenses intentaban persuadirlo para que se entregara.

Sin embargo, el sujeto descendió, cruzó una alambrada y se dirigió al Río Bravo, donde se lanzó al agua y posteriormente desapareció entre la vegetación cercana a la ribera.

El cierre del puente se prolongó durante varias horas debido al operativo desplegado por corporaciones de ambos lados de la frontera. Aunque algunos medios de Eagle Pass reportaron una posible captura, hasta la mañana de este viernes no existía confirmación oficial sobre su detención, por lo que continuaba sin ser localizado.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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