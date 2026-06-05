Ataca a su familia, , incendia auto en puente internacional y escapa hacia Texas

Los hechos comenzaron antes de las 22:00 horas en la colonia Valle del Norte, donde un hombre identificado como Erick Aret, de 31 años, presuntamente atacó con un machete a sus padres y a dos de sus hermanas. De acuerdo con los reportes, el objetivo inicial habría sido localizar a otro de sus hermanos, con quien mantenía diferencias desde días atrás.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una persecución que se originó tras una agresión contra integrantes de una familia terminó con el cierre temporal del Puente Internacional II Camino Real, luego de que el presunto responsable estrellara e incendiara su vehículo cuando intentaba cruzar hacia Estados Unidos .

Tras la agresión, el sujeto abandonó el lugar a bordo de un automóvil. En la unidad también viajaba su hijo de un año de edad, quien fue puesto a salvo por familiares antes de que continuara la huida. Mientras tanto, vecinos auxiliaron a los lesionados y los trasladaron a un hospital privado para recibir atención médica.

La fuga se extendió hasta el Puente Internacional II, donde el conductor era seguido por elementos de la Policía Municipal. Al llegar a la guardarraya, el vehículo se impactó contra la infraestructura del cruce fronterizo y comenzó a incendiarse, situación que obligó a suspender momentáneamente el paso de automóviles particulares y de carga.

Luego de abandonar la unidad en llamas, el hombre corrió hacia la zona de contenedores metálicos instalados en Eagle Pass. Permaneció varios minutos sobre las estructuras mientras autoridades estadounidenses intentaban persuadirlo para que se entregara.

Sin embargo, el sujeto descendió, cruzó una alambrada y se dirigió al Río Bravo, donde se lanzó al agua y posteriormente desapareció entre la vegetación cercana a la ribera.

El cierre del puente se prolongó durante varias horas debido al operativo desplegado por corporaciones de ambos lados de la frontera. Aunque algunos medios de Eagle Pass reportaron una posible captura, hasta la mañana de este viernes no existía confirmación oficial sobre su detención, por lo que continuaba sin ser localizado.

(Con información de medios locales)