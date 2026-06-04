Detienen a dos personas por intimidación electoral con documentos falsos en Coahuila: FGE

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    Detienen a dos personas por intimidación electoral con documentos falsos en Coahuila: FGE
    Federico Fernández Montañez, Fiscal General del Estado. Sandra Gómez

Las investigaciones continuarán en los próximos días; habrían más involucrados

TORREÓN, COAH.- La Fiscalía General del Estado (FGE) investiga más de 15 denuncias por la distribución de notificaciones apócrifas que buscan inhibir el voto en Coahuila.

El Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, informó que la dependencia ha logrado la detención y la obtención de órdenes de aprehensión contra los responsables de distribuir documentos apócrifos ostentados como notificaciones de autoridades federales.

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Las denuncias, recibidas en diversas regiones, fueron turnadas a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales para su investigación inmediata.

De acuerdo con la narrativa recabada, los hechos se concentran principalmente en los municipios de Saltillo, Matamoros y Monclova. Los afectados reportaron que, entre la madrugada del viernes 30 y el sábado 31 de mayo, aparecieron en sus domicilios documentos con apariencia oficial.

El objetivo de estos textos era persuadir a los ciudadanos de cesar sus actividades de proselitismo e, incluso, inhibir su participación en la jornada electoral de este domingo.

Hasta el momento, la Fiscalía ha integrado más de 15 carpetas de investigación. Gracias a las diligencias realizadas, fue posible identificar a los presuntos responsables que se hacían pasar por funcionarios federales para cometer actos de intimidación.

En consecuencia, se solicitaron y cumplimentaron órdenes de aprehensión contra dos hombres, uno detenido en la Región Laguna y otro en la Región Sureste.

Fernández Montañez detalló que las acciones legales se fundamentan en la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

Tras las audiencias iniciales, los jueces de control consideraron suficientes los datos de prueba presentados por la fiscalía, dictando la medida cautelar de prisión preventiva para ambos imputados, a la espera de la audiencia de vinculación a proceso.

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El Fiscal General subrayó que las investigaciones continuarán en los próximos días para integrar el resto de las carpetas. De encontrarse elementos suficientes, no se descarta solicitar ante el Poder Judicial órdenes de aprehensión adicionales contra otros implicados.

El titular de la FGE reiteró el compromiso de la institución para garantizar que el actual proceso electoral se desarrolle bajo condiciones de legalidad, certeza, imparcialidad y transparencia, asegurando así que la ciudadanía pueda acudir a las urnas en un marco de orden y seguridad.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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