Detienen a dos personas por intimidación electoral con documentos falsos en Coahuila: FGE

El Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, informó que la dependencia ha logrado la detención y la obtención de órdenes de aprehensión contra los responsables de distribuir documentos apócrifos ostentados como notificaciones de autoridades federales.

TORREÓN, COAH.- La Fiscalía General del Estado (FGE) investiga más de 15 denuncias por la distribución de notificaciones apócrifas que buscan inhibir el voto en Coahuila.

Las denuncias, recibidas en diversas regiones, fueron turnadas a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales para su investigación inmediata.

De acuerdo con la narrativa recabada, los hechos se concentran principalmente en los municipios de Saltillo, Matamoros y Monclova. Los afectados reportaron que, entre la madrugada del viernes 30 y el sábado 31 de mayo, aparecieron en sus domicilios documentos con apariencia oficial.

El objetivo de estos textos era persuadir a los ciudadanos de cesar sus actividades de proselitismo e, incluso, inhibir su participación en la jornada electoral de este domingo.

Hasta el momento, la Fiscalía ha integrado más de 15 carpetas de investigación. Gracias a las diligencias realizadas, fue posible identificar a los presuntos responsables que se hacían pasar por funcionarios federales para cometer actos de intimidación.

En consecuencia, se solicitaron y cumplimentaron órdenes de aprehensión contra dos hombres, uno detenido en la Región Laguna y otro en la Región Sureste.

Fernández Montañez detalló que las acciones legales se fundamentan en la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

Tras las audiencias iniciales, los jueces de control consideraron suficientes los datos de prueba presentados por la fiscalía, dictando la medida cautelar de prisión preventiva para ambos imputados, a la espera de la audiencia de vinculación a proceso.