Buscan a hombre acusado de violencia, violación y privación de la libertad en Piedras Negras

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Piedras Negras
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    Buscan a hombre acusado de violencia, violación y privación de la libertad en Piedras Negras
    La Fiscalía General del Estado mantiene activa la búsqueda de José Luis “N”, quien es investigado por su presunta participación en delitos de violencia familiar, violación y privación ilegal de la libertad, tras una denuncia presentada por su expareja en Piedras Negras. JOSUÉ RODRÍGUEZ

La víctima recibe atención especializada y permanece bajo medidas de protección mientras la Fiscalía continúa integrando pruebas dentro de la carpeta de investigación

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Fiscalía General del Estado mantiene la búsqueda de José Luis “N”, de 39 años, señalado por su presunta responsabilidad en los delitos de violencia familiar, violación y privación ilegal de la libertad, luego de que su expareja presentara una denuncia por hechos ocurridos en la colonia Villas del Carmen, en Piedras Negras.

De acuerdo con la información proporcionada por el coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, la carpeta de investigación continúa en integración, ya que agentes del Ministerio Público siguen reuniendo datos de prueba para fortalecer el expediente y llevar el caso ante la autoridad judicial con el presunto responsable detenido.

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Las investigaciones permanecen en curso y, hasta el momento, el señalado no ha sido localizado por las autoridades, por lo que continúan las acciones para ubicarlo y ejecutar el procedimiento legal correspondiente. La Fiscalía no ha informado sobre el posible paradero del hombre ni sobre la emisión de alguna orden judicial, limitándose a señalar que las diligencias siguen abiertas.

El caso ha llamado la atención debido a que el denunciado es hermano del director de Comunicación Social del Ayuntamiento de Piedras Negras. No obstante, la investigación se desarrolla conforme al proceso penal y las autoridades no han dado a conocer elementos adicionales relacionados con ese vínculo familiar.

Mientras avanzan las indagatorias, la mujer que presentó la denuncia permanece bajo atención especializada por parte de las instancias correspondientes. De acuerdo con la autoridad ministerial, la víctima recibe acompañamiento y apoyo durante el desarrollo del procedimiento, además de contar con medidas de protección mientras se desahogan las investigaciones.

La Fiscalía reiteró que el expediente continúa fortaleciéndose con la incorporación de nuevos elementos de prueba, entrevistas y demás actuaciones ministeriales que permitan sustentar la acusación. Una vez concluida esta etapa, se buscará avanzar en el proceso penal con la detención del señalado para que responda ante la justicia por los delitos que le son atribuidos.

Hasta el cierre de esta información, José Luis “N” permanecía prófugo y no había sido puesto a disposición de las autoridades. La investigación sigue abierta y será la Fiscalía la encargada de determinar los siguientes pasos conforme al desarrollo de la carpeta y a los resultados de las diligencias en curso.

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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