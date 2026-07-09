Buscan a hombre acusado de violencia, violación y privación de la libertad en Piedras Negras

De acuerdo con la información proporcionada por el coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, la carpeta de investigación continúa en integración, ya que agentes del Ministerio Público siguen reuniendo datos de prueba para fortalecer el expediente y llevar el caso ante la autoridad judicial con el presunto responsable detenido.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Fiscalía General del Estado mantiene la búsqueda de José Luis “N”, de 39 años, señalado por su presunta responsabilidad en los delitos de violencia familiar, violación y privación ilegal de la libertad, luego de que su expareja presentara una denuncia por hechos ocurridos en la colonia Villas del Carmen, en Piedras Negras.

Las investigaciones permanecen en curso y, hasta el momento, el señalado no ha sido localizado por las autoridades, por lo que continúan las acciones para ubicarlo y ejecutar el procedimiento legal correspondiente. La Fiscalía no ha informado sobre el posible paradero del hombre ni sobre la emisión de alguna orden judicial, limitándose a señalar que las diligencias siguen abiertas.

El caso ha llamado la atención debido a que el denunciado es hermano del director de Comunicación Social del Ayuntamiento de Piedras Negras. No obstante, la investigación se desarrolla conforme al proceso penal y las autoridades no han dado a conocer elementos adicionales relacionados con ese vínculo familiar.

Mientras avanzan las indagatorias, la mujer que presentó la denuncia permanece bajo atención especializada por parte de las instancias correspondientes. De acuerdo con la autoridad ministerial, la víctima recibe acompañamiento y apoyo durante el desarrollo del procedimiento, además de contar con medidas de protección mientras se desahogan las investigaciones.

La Fiscalía reiteró que el expediente continúa fortaleciéndose con la incorporación de nuevos elementos de prueba, entrevistas y demás actuaciones ministeriales que permitan sustentar la acusación. Una vez concluida esta etapa, se buscará avanzar en el proceso penal con la detención del señalado para que responda ante la justicia por los delitos que le son atribuidos.

Hasta el cierre de esta información, José Luis “N” permanecía prófugo y no había sido puesto a disposición de las autoridades. La investigación sigue abierta y será la Fiscalía la encargada de determinar los siguientes pasos conforme al desarrollo de la carpeta y a los resultados de las diligencias en curso.