Entregan la Tarjeta de la Salud en hogares de quienes más la necesitan en Coahuila

Durante una entrevista, Norma Treviño, subsecretaria de Salud y responsable del programa de la Tarjeta de la Salud, destacó que el programa ha permitido apoyar a pacientes de Piedras Negras y de otros municipios del estado, principalmente a menores que reciben atención en el Hospital Materno Infantil, donde numerosas familias han sido beneficiadas con consultas, tratamientos y seguimiento médico.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La estrategia de la Tarjeta de la Salud en Coahuila no solo contempla la entrega del beneficio, sino también la atención integral de las personas que enfrentan problemas de salud, llegando directamente a sus hogares para conocer de cerca sus necesidades y brindarles el apoyo necesario.

Explicó que, gracias a la confianza de la ciudadanía, muchas personas se comunican mediante llamadas telefónicas o mensajes para solicitar apoyo, el cual es canalizado a través del Gobierno del Estado por instrucción del gobernador.

Asimismo, informó que el personal encargado del programa realiza visitas domiciliarias para evaluar las condiciones en las que viven los beneficiarios, ya que el objetivo no es únicamente entregar la tarjeta, sino conocer a fondo la situación de cada paciente.

Durante estas visitas se verifica si la persona ha recibido atención médica, qué padecimientos presenta y cuáles son sus principales necesidades, con el propósito de ofrecer una solución integral mediante los servicios de salud disponibles.

Afirmó que el Gobierno del Estado cuenta con la infraestructura, medicamentos y consultas necesarias para atender a la población. En caso de que algún tratamiento o servicio no pueda brindarse en el Hospital Salvador Chavarría, se realizan las gestiones para canalizar al paciente a otros hospitales del estado y garantizar la atención que requiera.