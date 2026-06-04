Detienen a pareja con 18 kilos de mariguana en Piedras Negras

La acción policial se desarrolló sobre la calle Michoacán, donde los agentes detectaron un automóvil Ford Fusion modelo 2006, color gris, cuyos ocupantes mostraron una actitud que llamó la atención de los elementos de seguridad.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una inspección realizada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil Coahuila derivó en la detención de un hombre y una mujer que transportaban una importante cantidad de droga en un vehículo que circulaba por la colonia Tierra y Esperanza, en Piedras Negras .

Tras marcarles el alto e iniciar una revisión preventiva, los oficiales localizaron varios paquetes encintados que contenían hierba seca y verde con características propias de la mariguana. De acuerdo con el reporte, el narcótico asegurado arrojó un peso aproximado de 18 kilogramos.

Durante la misma intervención también fueron encontrados varios gramos de la droga conocida como cristal, los cuales quedaron asegurados junto con el resto de los indicios localizados en el vehículo.

Los ocupantes de la unidad fueron identificados como José Alberto “N” y Mayela “N”, quienes fueron detenidos en el lugar y trasladados ante la autoridad correspondiente.

Tanto los detenidos como la droga asegurada quedaron a disposición del Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República, instancia encargada de continuar con las investigaciones y determinar la situación jurídica de ambos.

Las autoridades federales serán las responsables de integrar la carpeta correspondiente y establecer el posible origen y destino de los narcóticos decomisados durante esta intervención realizada en el sector Tierra y Esperanza de Piedras Negras.

(Con información de medios locales)