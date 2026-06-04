Celos desatan tragedia: mata a su expareja y después se quita la vida en Acuña

El hecho se registró alrededor de las 11:34 horas en un inmueble que funciona como domicilio y tienda de abarrotes, identificado como “Abarrotes Valeria”, ubicado sobre la calle Del Abeto, cerca del cruce con Avellano.

CIUDAD ACUÑA, COAH.- Un caso de feminicidio seguido de suicidio movilizó a corporaciones de seguridad y personal de la Fiscalía General del Estado durante la mañana de este miércoles en la colonia Cedros IV de Ciudad Acuña.

De acuerdo con los primeros reportes, una llamada al sistema de emergencias 911 alertó sobre detonaciones de arma de fuego al interior del establecimiento. Testigos señalaron que momentos antes una pareja había ingresado al negocio mientras sostenía una discusión. Instantes después se escucharon varios disparos y, tras una breve pausa, una detonación más.

Cuando elementos de la Agencia de Investigación Criminal y policías municipales arribaron al lugar, localizaron sin vida a una mujer identificada como Mónica y a un hombre identificado como Óscar ¨N¨, ambos de 32 años de edad.

Las investigaciones iniciales apuntan a que el hombre disparó contra su expareja y posteriormente utilizó el arma para quitarse la vida. Trascendió además que la víctima contaba con una orden de restricción vigente contra el presunto agresor.

Peritos y agentes investigadores procesaron la escena para recabar evidencias y esclarecer la mecánica de los hechos. Posteriormente, se ordenó el levantamiento de los cuerpos y su traslado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.

La Fiscalía General del Estado informó que la carpeta de investigación permanece abierta a través de la Fiscalía de la Mujer y la Niñez, con el objetivo de determinar todas las circunstancias relacionadas con el caso.

El hecho tuvo además un impacto familiar, ya que la pareja dejó en la orfandad a dos menores de edad. De acuerdo con la información difundida por las autoridades, los niños quedaron bajo resguardo de la Procuraduría de las Niñas, Niños y la Familia, mientras continúan las diligencias derivadas de la investigación.