Celos desatan tragedia: mata a su expareja y después se quita la vida en Acuña

+ Seguir en Seguir en Google
Acuña
/
    Celos desatan tragedia: mata a su expareja y después se quita la vida en Acuña
    Elementos de investigación y peritos procesaron la escena ubicada en un establecimiento comercial del sector Cedros, donde se registró un caso que es indagado bajo el protocolo de feminicidio. REDES SOCIALES

La víctima contaba con una orden de restricción vigente y el caso dejó a dos menores de edad bajo resguardo de las autoridades de protección infantil

CIUDAD ACUÑA, COAH.- Un caso de feminicidio seguido de suicidio movilizó a corporaciones de seguridad y personal de la Fiscalía General del Estado durante la mañana de este miércoles en la colonia Cedros IV de Ciudad Acuña.

El hecho se registró alrededor de las 11:34 horas en un inmueble que funciona como domicilio y tienda de abarrotes, identificado como “Abarrotes Valeria”, ubicado sobre la calle Del Abeto, cerca del cruce con Avellano.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/destaca-manolo-jimenez-posiciones-de-coahuila-en-ranking-del-imco-GG21142433

De acuerdo con los primeros reportes, una llamada al sistema de emergencias 911 alertó sobre detonaciones de arma de fuego al interior del establecimiento. Testigos señalaron que momentos antes una pareja había ingresado al negocio mientras sostenía una discusión. Instantes después se escucharon varios disparos y, tras una breve pausa, una detonación más.

Cuando elementos de la Agencia de Investigación Criminal y policías municipales arribaron al lugar, localizaron sin vida a una mujer identificada como Mónica y a un hombre identificado como Óscar ¨N¨, ambos de 32 años de edad.

Las investigaciones iniciales apuntan a que el hombre disparó contra su expareja y posteriormente utilizó el arma para quitarse la vida. Trascendió además que la víctima contaba con una orden de restricción vigente contra el presunto agresor.

Peritos y agentes investigadores procesaron la escena para recabar evidencias y esclarecer la mecánica de los hechos. Posteriormente, se ordenó el levantamiento de los cuerpos y su traslado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.

La Fiscalía General del Estado informó que la carpeta de investigación permanece abierta a través de la Fiscalía de la Mujer y la Niñez, con el objetivo de determinar todas las circunstancias relacionadas con el caso.

El hecho tuvo además un impacto familiar, ya que la pareja dejó en la orfandad a dos menores de edad. De acuerdo con la información difundida por las autoridades, los niños quedaron bajo resguardo de la Procuraduría de las Niñas, Niños y la Familia, mientras continúan las diligencias derivadas de la investigación.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
Suicidio
Feminicidios Coahuila

Localizaciones


Acuña

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Fin de las campañas

Fin de las campañas
true

Pleito en la cúpula del gobierno por el desastre en CDMX
true

POLITICÓN: Alfonso Durazo y Américo Villarreal ante el espejo de Rocha Moya, ¿se repite el patrón?
Al comparar los procesos electorales de 2020 y 2026, se observa que el nivel de contacto con la ciudadanía prácticamente no aumentó.

Candidatos al Congreso realizaron más de 10 mil eventos, ¿tú lo sentiste?
Emanuel Garza Fishburn señaló que cada comunidad educativa tendrá flexibilidad para decidir cómo incorporar los partidos del Mundial 2026 a sus actividades escolares.

‘¡Ponte la verde!’ Colegios de Saltillo alistan actividades por el Mundial; Sedu analiza ‘plan’ en escuelas públicas
Saraperos logró recortar la diferencia en varias ocasiones, pero no encontró el batazo oportuno en los innings finales.

Saraperos cae ante Sultanes y pierde la serie en el Francisco I. Madero
La Cámara de Representantes ordena a Trump terminar la guerra

¿Habrá acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos? Cámara de Representantes ordena que sí
Pese a las restricciones aplicadas en la frontera con México, la ganadería en Texas reportó el primer caso de gusano barrenador.

Reporta EU primer caso de gusano barrenador en Texas; activan cuarentenas y medidas de contención