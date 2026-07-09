Detienen en Texas a hondureño reincidente por delitos sexuales contra menores

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Piedras Negras
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    Detienen en Texas a hondureño reincidente por delitos sexuales contra menores
    Agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, asignados al Sector Del Río, arrestaron a un hombre hondureño con antecedentes por delitos sexuales contra menores y reincidencia en el ingreso ilegal al país. CORTESÍA

El detenido ya había sido deportado en dos ocasiones y enfrentó condenas previas por reingreso ilegal e incumplimiento del registro obligatorio de agresores sexuales

DEL RÍO, TX.- Agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, asignados al Sector Del Río, arrestaron a un hombre hondureño con antecedentes por delitos sexuales contra menores y reincidencia en el ingreso ilegal al país.

Durante una operación de revisión de trenes realizada por la Estación Uvalde, tres personas saltaron de un vagón e intentaron huir. Uno de ellos fue identificado como Cristóbal ¨N¨, de 39 años, originario de Honduras y en situación migratoria irregular.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/piedras-negras-despliegan-operativo-por-reporte-de-disparos-en-el-rio-bravo-FD22031765

De acuerdo con los registros oficiales, Cortés Cartagena fue condenado en 2010, en California, por actos lascivos con un menor de 14 años, delito por el que cumplió cinco años de prisión antes de ser deportado. En 2017 fue detenido nuevamente por reingreso ilegal y sentenciado a 18 meses de cárcel federal. Posteriormente, el estado de California lo procesó por incumplir con el registro obligatorio de agresores sexuales, condena que le implicó 14 meses adicionales de prisión. Fue deportado por segunda vez en 2021.

Ahora enfrenta un nuevo cargo por reingreso tras deportación, conforme al artículo 8 U.S.C. § 1326, que contempla una pena máxima de hasta 20 años de prisión.

El jefe de la Patrulla Fronteriza del Sector Del Río, Anthony “Scott” Good, declaró: “La vigilancia constante de nuestros agentes es fundamental para mantener seguras a nuestras comunidades. Los ofensores sexuales reincidentes representan una seria amenaza y estamos preparados para enfrentarla”.

Autoridades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) señalaron que, bajo la actual política migratoria, se han intensificado las detenciones y expulsiones de extranjeros con antecedentes criminales, incluidos pandilleros, secuestradores y narcotraficantes, con el objetivo de reforzar la seguridad en las comunidades fronterizas.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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