Piedras Negras: despliegan operativo por reporte de disparos en el río Bravo

Los hechos fueron reportados a la altura del ejido San Isidro, donde personal contratado por el gobierno de Estados Unidos participaba en la instalación de boyas sobre el cauce del río como parte de un proyecto del Departamento de Transportación de Texas. De acuerdo con la información inicial, los empleados señalaron que un hombre que viajaba en una camioneta realizó varios disparos en su dirección.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una denuncia por presuntas detonaciones de arma de fuego en la zona fronteriza de Piedras Negras provocó una amplia movilización de corporaciones de seguridad la tarde del miércoles, luego de que trabajadores estadounidenses reportaran haber sido atacados mientras realizaban labores en las inmediaciones del río Bravo.

Tras el aviso, autoridades mexicanas desplegaron un operativo en la zona. Al lugar acudieron elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Policía Civil Coahuila, Guardia Nacional y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quienes iniciaron recorridos por brechas y caminos cercanos para tratar de localizar al presunto responsable.

Las primeras líneas de investigación apuntaban a que el hombre señalado sería un ranchero que presuntamente habita en un predio cercano al sitio donde ocurrieron los hechos. De manera preliminar también trascendió que el incidente habría derivado de un conflicto relacionado con una supuesta invasión de un terreno, luego de que los trabajadores estadounidenses ingresaran al área mientras desarrollaban las maniobras para colocar las boyas.

Como parte de las acciones de búsqueda, las corporaciones realizaron inspecciones en la zona e incluso utilizaron drones para ampliar el reconocimiento del terreno. Sin embargo, durante el operativo no fue posible localizar al presunto responsable.

Las autoridades tampoco encontraron evidencias materiales que confirmaran el reporte de los disparos. En la inspección no fueron ubicados casquillos percutidos, impactos de bala u otros indicios relacionados con una agresión armada. Además, los agentes no pudieron ingresar al rancho señalado, ya que el acceso principal permanecía cerrado con un candado.

A pesar del despliegue de seguridad, no se reportaron personas lesionadas ni daños derivados del supuesto ataque. Tras concluir los recorridos en el área fronteriza y las brechas aledañas, las corporaciones se retiraron sin realizar detenciones.

La Fiscalía General del Estado mantiene abierta la carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar si efectivamente se registraron las detonaciones denunciadas por los trabajadores estadounidenses. Las diligencias también buscan establecer las circunstancias del incidente y deslindar las responsabilidades correspondientes en caso de confirmarse la agresión. Hasta el momento, el presunto responsable no ha sido ubicado y las investigaciones continúan.