En Piedras Negras, liberan a dos detenidos por presunto fraude a ferretería; buscan a tercer implicado

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    En Piedras Negras, liberan a dos detenidos por presunto fraude a ferretería; buscan a tercer implicado
    La ferretería El Mirador fue el establecimiento afectado por las operaciones que son investigadas por las autoridades, tras una compra de material valuada en alrededor de 136 mil pesos. MAPS

La Fiscalía mantiene abierta la investigación y centra las indagatorias en una persona relacionada con el cheque utilizado durante la operación

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Los dos hombres que fueron detenidos por su presunta participación en un fraude cometido en perjuicio de empresas ferreteras de Piedras Negras recuperaron su libertad. Sin embargo, la investigación ministerial continúa abierta y ahora se enfoca en identificar a una tercera persona presuntamente vinculada con las operaciones denunciadas.

Se trata de Arturo “N”, de 35 años, y Hugo “N”, de 39, quienes fueron asegurados días atrás. Las autoridades los investigan por una serie de compras de materiales para construcción que presuntamente fueron liquidadas mediante operaciones bancarias que no se concretaron de manera efectiva.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/detienen-a-dos-por-presunto-fraude-a-ferreterias-en-piedras-negras-AP21488091

De acuerdo con información proporcionada por la Fiscalía General del Estado, las diligencias realizadas hasta el momento apuntan a que ambos hombres habrían actuado únicamente como intermediarios. Su función habría sido recoger y trasladar la mercancía. Por ello, las investigaciones se concentran ahora en una tercera persona, quien presuntamente habría organizado la operación.

Según se ha comentado, el coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, informó que esta persona aparece vinculada al cheque utilizado durante una de las transacciones bajo investigación. Añadió que se trata de una pieza clave para esclarecer el caso y determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados.

Aunque ambos detenidos obtuvieron su libertad, permanecen bajo las reservas de ley. La carpeta de investigación continúa en integración y el Ministerio Público podrá ejercer las acciones legales que correspondan conforme avancen las indagatorias.

El caso salió a la luz tras una denuncia relacionada con una compra de material para construcción valuada en alrededor de 136 mil pesos en la ferretería El Mirador. Asimismo, las autoridades investigan otra operación similar que afectó a la empresa Materiales Industriales. En este último caso, parte de la mercancía fue recuperada cuando era trasladada hacia el Estado de México.

La Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones para determinar si existe una red detrás de este presunto esquema fraudulento. También busca establecer si hay más personas involucradas o empresas afectadas en la región.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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