Detienen a dos por presunto fraude a ferreterías en Piedras Negras

La captura fue realizada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal en coordinación con la Policía Civil Coahuila, luego de que las autoridades reunieran información relacionada con compras de alto valor que presuntamente fueron liquidadas mediante movimientos bancarios que posteriormente quedaron sin efecto.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una investigación iniciada tras una serie de operaciones comerciales irregulares derivó en la detención de dos hombres señalados por su probable participación en un esquema de fraude que afectó a empresas dedicadas a la venta de materiales para construcción en Piedras Negras.

De acuerdo con los datos obtenidos durante las indagatorias, uno de los casos ocurrió en la ferretería El Mirador, donde se concretó un pedido de material para construcción valuado en aproximadamente 136 mil pesos. La operación aparentemente fue cubierta mediante una transferencia electrónica que inicialmente apareció reflejada, situación que permitió avanzar con la entrega de la mercancía.

Sin embargo, tiempo después el movimiento bancario fue cancelado, dejando al establecimiento sin el pago correspondiente y originando la denuncia ante las autoridades ministeriales.

Como resultado de las investigaciones fueron detenidos Arturo Felipe “N”, de 35 años de edad, y Hugo Alejandro “N”, de 39 años, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público mientras se desarrollan las diligencias para determinar su grado de participación en los hechos denunciados.

Las autoridades indicaron que el esquema utilizado consistía en realizar pedidos de materiales en diversos establecimientos comerciales y presentar pagos que aparentemente eran válidos, pero que posteriormente resultaban sin fondos o eran revertidos, generando pérdidas económicas a los negocios afectados.

Durante el desarrollo de la investigación surgió además un segundo caso relacionado con la empresa Materiales Industriales. Según la información disponible, en este hecho se habría empleado una mecánica similar para obtener mercancía mediante operaciones financieras que no se concretaron de manera efectiva.

La carga correspondiente a este segundo evento fue localizada cuando era trasladada con destino al Estado de México. Gracias a ello, las autoridades lograron recuperar los productos antes de que fueran entregados a su destino final.

Asimismo, se informó que el conductor de la unidad que transportaba la mercancía fue asegurado para ser investigado y establecer si tuvo alguna participación en los hechos o si únicamente realizaba el traslado del material.

Las autoridades mantienen abiertas las indagatorias para determinar si los detenidos podrían estar relacionados con otros casos similares registrados en la región y para establecer el número total de posibles afectados por este presunto esquema fraudulento.

(Con información de medios locales)