Fiscalía General del Estado: primeras investigaciones indican que causa de muerte del presunto feminicida de Diana Marina fue suicidio

MONCLOVA, COAH.- El fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, confirmó que fue localizado sin vida, en Amecameca, Estado de México, el hombre señalado como probable responsable del feminicidio de Diana Marina, de 41 años, ocurrido hace una semana en la colonia Santa Bárbara, en Saltillo. Explicó que, tras mantener comunicación directa con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, se estableció de manera preliminar que el presunto agresor habría fallecido por suicidio. Sin embargo, será esa autoridad la encargada de concluir las investigaciones y determinar oficialmente las causas de la muerte.

El funcionario recordó que el hombre ya contaba con una orden de aprehensión. Agregó que las autoridades de Coahuila mantenían un operativo de búsqueda, utilizando todos los recursos humanos, materiales y de inteligencia para lograr su captura. Precisó que, por respeto a las investigaciones que continúan en el Estado de México, no se darán a conocer más detalles hasta que concluyan las diligencias correspondientes. Fernández Montañez expresó sus condolencias a la familia de Diana Marina y reconoció que, aunque el presunto responsable fue localizado, ello no devuelve la vida a la víctima.

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“Es una tragedia. La responsabilidad de las autoridades es actuar e informar con transparencia, pero también debemos recordar que ninguna investigación podrá reparar el dolor de una familia. En Coahuila quien la hace la paga y seguiremos trabajando para que hechos como este no vuelvan a repetirse”, puntualizó.