Fiscalía General del Estado: primeras investigaciones indican que causa de muerte del presunto feminicida de Diana Marina fue suicidio

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/
    Fiscalía General del Estado: primeras investigaciones indican que causa de muerte del presunto feminicida de Diana Marina fue suicidio
    El fiscal Federico Fernández Montañez informó que la Fiscalía del Estado de México será la encargada de concluir las investigaciones y determinar oficialmente la causa de la muerte. LIDIET MEXICANO

El hombre contaba con una orden de aprehensión y era buscado por las autoridades de Coahuila

MONCLOVA, COAH.- El fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, confirmó que fue localizado sin vida, en Amecameca, Estado de México, el hombre señalado como probable responsable del feminicidio de Diana Marina, de 41 años, ocurrido hace una semana en la colonia Santa Bárbara, en Saltillo.

Explicó que, tras mantener comunicación directa con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, se estableció de manera preliminar que el presunto agresor habría fallecido por suicidio. Sin embargo, será esa autoridad la encargada de concluir las investigaciones y determinar oficialmente las causas de la muerte.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/difunden-rostro-y-vehiculo-del-presunto-feminicida-de-aracely-en-monclova-temen-que-huya-a-eu-CC22139029

El funcionario recordó que el hombre ya contaba con una orden de aprehensión. Agregó que las autoridades de Coahuila mantenían un operativo de búsqueda, utilizando todos los recursos humanos, materiales y de inteligencia para lograr su captura.

Precisó que, por respeto a las investigaciones que continúan en el Estado de México, no se darán a conocer más detalles hasta que concluyan las diligencias correspondientes.

Fernández Montañez expresó sus condolencias a la familia de Diana Marina y reconoció que, aunque el presunto responsable fue localizado, ello no devuelve la vida a la víctima.

“Es una tragedia. La responsabilidad de las autoridades es actuar e informar con transparencia, pero también debemos recordar que ninguna investigación podrá reparar el dolor de una familia. En Coahuila quien la hace la paga y seguiremos trabajando para que hechos como este no vuelvan a repetirse”, puntualizó.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Feminicidios
Feminicidios Coahuila
Investigaciones

Localizaciones


Monclova

Organizaciones


FGE

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Amenaza trasnacional

Amenaza trasnacional
true

Sam Neill... lecciones para un buen vivir
true

POLITICÓN: Morena apuesta por imponer la narrativa de fraude en la disputa electoral en Coahuila
El fiscal Federico Fernández Montañez informó que la captura fue resultado de un operativo coordinado entre autoridades mexicanas y agencias de seguridad de Estados Unidos.

Capturan en Estados Unidos a presunto feminicida de Silvia; será entregado a Coahuila (video)
Al cierre de junio, la Tercera Visitaduría de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila registró 42 nuevas quejas, para un acumulado de 215 expedientes en el primer semestre del año.

Derechos Humanos acumula 215 quejas en la Región Norte durante el primer semestre de 2026

La FIFA designó a Ismail Elfath como árbitro del Argentina vs Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026. Su historial con Lionel Messi y la Albiceleste volvió a encender el debate sobre el arbitraje.

¿Otra ‘ayudita’?... Ismail Elfath será el árbitro del Argentina vs. Inglaterra; estuvo presente en dos títulos de Messi
Anteriormente, Cole dijo que las acusaciones contra funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa son el comienzo de procesos contra políticos coludidos con el narco.

Ve DEA ‘mortífera conexión’ entre narco y gobierno en México
Entrenamiento con un vehículo no tripulado, en la región de Donbás, al este de Ucrania, en 2025. Los batallones de robots terrestres llevan a cabo ahora miles de misiones cada mes.

Los robots ucranianos revolucionan la guerra terrestre