Fiscalía investiga agresión contra hombre de 32 años en Piedras Negras

El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, informó, en una entrevista difundida en redes sociales, que agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) tomaron conocimiento del caso tras recibir el reporte de una persona lesionada.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Fiscalía General del Estado mantiene abierta una carpeta de investigación para esclarecer la agresión que sufrió un hombre de 32 años en Piedras Negras , quien señaló haber sido atacado por al menos dos personas del sexo masculino.

Explicó que, derivado del reporte, los agentes se trasladaron al lugar de los hechos, donde entrevistaron a la víctima. De acuerdo con la declaración inicial del afectado, fue agredido por dos hombres, por lo que el Ministerio Público ya integra la carpeta de investigación correspondiente.

El funcionario señaló que durante el transcurso del día se esperaba formalizar la denuncia para obtener mayores detalles sobre la mecánica de los hechos y avanzar en la identificación de los probables responsables.

Añadió que, conforme al certificado médico, las lesiones que presenta la víctima no son de gravedad y su estado de salud se reporta como estable.

Como parte de las diligencias, indicó que también se solicitará el resumen o nota clínica del hospital donde recibió atención médica, documento que será incorporado a la investigación.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha informado sobre personas detenidas relacionadas con estos hechos y las investigaciones continúan para esclarecer lo ocurrido e identificar a los presuntos responsables.