Ocultan a 22 migrantes bajo un remolque; Patrulla Fronteriza los rescata en Texas

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos localizaron a 22 migrantes indocumentados ocultos en un compartimento adaptado debajo del piso de un remolque durante un operativo realizado cerca de Carrizo Springs, Texas, según informó la corporación federal.

De acuerdo con la autoridad estadounidense, los agentes detectaron actividad sospechosa y marcaron el alto a una camioneta tipo pickup que remolcaba la plataforma. Durante la inspección encontraron a las 22 personas escondidas en un espacio reducido bajo el piso del remolque. Entre ellas había una mujer.