Ocultan a 22 migrantes bajo un remolque; Patrulla Fronteriza los rescata en Texas
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Las autoridades señalaron que las personas viajaban en un compartimento sin salida rápida, expuestas a temperaturas extremas
PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos localizaron a 22 migrantes indocumentados ocultos en un compartimento adaptado debajo del piso de un remolque durante un operativo realizado cerca de Carrizo Springs, Texas, según informó la corporación federal.
De acuerdo con la autoridad estadounidense, los agentes detectaron actividad sospechosa y marcaron el alto a una camioneta tipo pickup que remolcaba la plataforma. Durante la inspección encontraron a las 22 personas escondidas en un espacio reducido bajo el piso del remolque. Entre ellas había una mujer.
La Patrulla Fronteriza señaló que los migrantes eran transportados en condiciones que ponían en riesgo su vida, ya que el compartimento no contaba con una salida rápida en caso de emergencia y las altas temperaturas incrementaban el peligro de sufrir deshidratación, asfixia o un golpe de calor.
Las autoridades calificaron el hecho como un ejemplo de la indiferencia de las redes de tráfico de personas hacia la vida de los migrantes y reiteraron que este tipo de métodos representan un riesgo extremo para quienes intentan cruzar la frontera de manera irregular.
Según la información difundida por la corporación, el conductor quedó bajo investigación y podría enfrentar cargos relacionados con tráfico de personas y poner en peligro la vida de los ocupantes. Los 22 migrantes fueron puestos bajo custodia para iniciar el procedimiento migratorio correspondiente.