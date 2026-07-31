Ocultan a 22 migrantes bajo un remolque; Patrulla Fronteriza los rescata en Texas

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Piedras Negras
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    Ocultan a 22 migrantes bajo un remolque; Patrulla Fronteriza los rescata en Texas
    Los 22 migrantes fueron presentados por la Patrulla Fronteriza tras ser localizados ocultos debajo del piso de un remolque. REDES SOCIALES

Las autoridades señalaron que las personas viajaban en un compartimento sin salida rápida, expuestas a temperaturas extremas

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos localizaron a 22 migrantes indocumentados ocultos en un compartimento adaptado debajo del piso de un remolque durante un operativo realizado cerca de Carrizo Springs, Texas, según informó la corporación federal.

De acuerdo con la autoridad estadounidense, los agentes detectaron actividad sospechosa y marcaron el alto a una camioneta tipo pickup que remolcaba la plataforma. Durante la inspección encontraron a las 22 personas escondidas en un espacio reducido bajo el piso del remolque. Entre ellas había una mujer.

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La Patrulla Fronteriza señaló que los migrantes eran transportados en condiciones que ponían en riesgo su vida, ya que el compartimento no contaba con una salida rápida en caso de emergencia y las altas temperaturas incrementaban el peligro de sufrir deshidratación, asfixia o un golpe de calor.

Las autoridades calificaron el hecho como un ejemplo de la indiferencia de las redes de tráfico de personas hacia la vida de los migrantes y reiteraron que este tipo de métodos representan un riesgo extremo para quienes intentan cruzar la frontera de manera irregular.

$!Agentes federales interceptaron el vehículo durante un operativo realizado cerca de Carrizo Springs, Texas.
Agentes federales interceptaron el vehículo durante un operativo realizado cerca de Carrizo Springs, Texas. REDES SOCIALES

Según la información difundida por la corporación, el conductor quedó bajo investigación y podría enfrentar cargos relacionados con tráfico de personas y poner en peligro la vida de los ocupantes. Los 22 migrantes fueron puestos bajo custodia para iniciar el procedimiento migratorio correspondiente.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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