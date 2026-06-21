Golpean a hombre con tubos tras salir de una tienda en Piedras Negras

El afectado fue identificado como David Gutiérrez, quien al momento de los hechos se encontraba saliendo de un establecimiento comercial ubicado sobre la calle Sierra del Colorado. En ese punto, de acuerdo con los primeros reportes, fue interceptado por un grupo de aproximadamente cuatro personas.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un hombre de 34 años de edad resultó lesionado tras ser víctima de una agresión múltiple registrada durante la noche del viernes en el municipio de Piedras Negras, Coahuila, donde fue atacado por varios individuos en calles de la colonia Los Montes.

Sin mediar palabra, los sujetos lo habrían sometido para posteriormente derribarlo, momento en el que comenzaron a golpearlo de manera reiterada utilizando objetos contundentes, presuntamente tubos. La agresión se prolongó durante algunos instantes antes de que los responsables escaparan del lugar.

A consecuencia de los golpes, el hombre presentó diversas lesiones, por lo que fue necesaria la intervención de cuerpos de emergencia. Paramédicos del Departamento de Bomberos acudieron al punto de la agresión tras recibir el reporte a través del sistema de emergencias.

En el lugar, los socorristas le brindaron atención prehospitalaria y posteriormente procedieron a su traslado hacia el Hospital General Salvador Chavarría, donde ingresó para su valoración médica y quedó bajo observación. De acuerdo con el reporte preliminar, su estado de salud fue calificado como fuera de peligro.

Tras el ataque, elementos de la Agencia de Investigación Criminal se movilizaron a la zona donde ocurrieron los hechos para realizar las primeras diligencias. El objetivo de estas acciones fue recabar información que permita establecer la mecánica de la agresión e iniciar la identificación de los posibles responsables.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas en relación con este hecho violento. Las autoridades mantienen abierta la investigación y se espera la formalización de la denuncia por parte de la víctima, lo que permitirá fortalecer las indagatorias en curso y avanzar en la localización del grupo agresor.

El caso permanece bajo seguimiento por parte de las instancias correspondientes, mientras se analizan los datos recabados en el lugar de la agresión ocurrida en la colonia Los Montes.