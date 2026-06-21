Hallan hombre sin vida y buscan a mujer desaparecida en Matamoros

El reporte inicial se generó en las primeras horas del día, cuando familiares acudieron a un inmueble ubicado en el sector Hormiguero, sobre la carretera Torreón–San Pedro, tras detectar una situación irregular en el interior. Al ingresar, se encontró a un hombre con lesiones provocadas por arma de fuego, además de indicios de violencia en el sitio.

MATAMOROS, COAH.- Autoridades estatales mantienen abierta una investigación por un hecho violento registrado durante la madrugada del sábado en el municipio de Matamoros , Coahuila, donde un hombre fue localizado sin vida al interior de un domicilio y una mujer permanece como no localizada, en circunstancias que ya son materia de indagatoria.

Tras la notificación a las autoridades, se desplegaron corporaciones de seguridad para asegurar el área y comenzar con las primeras diligencias. El caso fue atraído por personal ministerial, que inició el procesamiento del lugar para la recolección de indicios y el establecimiento de líneas de investigación.

En el avance de las indagatorias, la víctima fue identificada como Humberto ¨N¨, de 45 años de edad, quien fue localizado sin signos vitales en el inmueble señalado. Paralelamente, se reportó la ausencia de una mujer identificada como Juana ¨N¨, de 30 años, situación que abrió una segunda línea de investigación relacionada con una posible privación ilegal de la libertad.

De acuerdo con versiones recabadas en el lugar, una camioneta presuntamente vinculada con los hechos habría abandonado la zona, lo que llevó a las autoridades a implementar acciones de rastreo y verificación de datos vehiculares como parte del proceso de investigación.

El área fue asegurada por elementos de seguridad mientras peritos y agentes de investigación realizaban el levantamiento de información en el domicilio. Posteriormente, la Fiscalía General del Estado integró los primeros resultados a la carpeta de investigación para dar seguimiento al caso.

Como parte de las acciones posteriores, se reportaron detenciones de personas relacionadas con los hechos, mismas que fueron puestas a disposición para su declaración ante las autoridades correspondientes, con el objetivo de esclarecer la mecánica de lo ocurrido y la posible participación de los implicados.

La investigación continúa abierta y bajo análisis de la autoridad ministerial, que trabaja en la integración de elementos para determinar responsabilidades y establecer el paradero de la mujer reportada como no localizada.