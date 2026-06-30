Piedras Negras: nueva credencial del INE incorpora elementos contra la falsificación

La vocal del Registro Federal de Electores explicó que el nuevo formato integra elementos que hacen prácticamente imposible su falsificación. Entre las innovaciones destacan nuevas características de protección y recursos diseñados para facilitar su uso por personas con discapacidad visual.

PIEDRA NEGRAS, COAH.- El Instituto Nacional Electoral (INE) comenzó a emitir un nuevo modelo de la credencial para votar, el cual incorpora medidas de seguridad avanzadas para evitar su clonación o alteración, reforzando su valor como documento oficial de identificación.

Entre los cambios más relevantes se encuentran:

- Sello táctil y ranura especial, que permiten a las personas con discapacidad visual identificar el documento mediante el tacto.

- Información personalizada vinculada a la identidad del titular.

- Conservación de las medidas de seguridad implementadas en versiones anteriores, que ya distinguían a la credencial como un documento confiable.

La funcionaria subrayó que estas características convierten a la credencial en un medio de identificación con mayores niveles de seguridad, al incorporar filtros y mecanismos que dificultan su alteración o reproducción ilegal.

Asimismo, aclaró que la entrada en circulación del nuevo modelo no obliga a renovar de inmediato las credenciales vigentes, ya que continuarán siendo válidas hasta la fecha de su vencimiento. Precisó que únicamente las credenciales tramitadas después de la pasada jornada electoral y que aún estaban pendientes de entrega serán expedidas con este nuevo diseño.

Finalmente, reiteró que el objetivo de esta actualización es brindar mayor certeza y confianza tanto a la ciudadanía como a las instituciones que utilizan la credencial para votar como documento oficial de identificación, garantizando su autenticidad y fortaleciendo su seguridad.