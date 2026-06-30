Piedras Negras: invitan a integrarse a los Grupos de Ayuda Mutua para controlar enfermedades crónicas
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Las sesiones mensuales incluyen orientación nutricional, apoyo psicológico, activación física y seguimiento profesional para fortalecer hábitos saludables
PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Secretaría de Salud de Piedras Negras convocó a la población mayor de 18 años que padece obesidad, diabetes, hipertensión o dislipidemias a integrarse a los Grupos de Ayuda Mutua (GAM), espacios diseñados para brindar atención integral y acompañamiento en el control de enfermedades crónicas.
De acuerdo con personal del programa, los GAM ofrecen un enfoque interdisciplinario con la participación de psicólogos, nutriólogos, médicos, dentistas y, recientemente, un gerontólogo, quienes trabajan de manera coordinada para orientar y dar seguimiento a los pacientes.
Julieta Monreal, trabajadora social del Programa de Adultos y Personas Mayores de la Jurisdicción Sanitaria No. 1, explicó que las reuniones se realizan una vez al mes y tienen una duración aproximada de una hora y media. Actualmente, operan grupos en los centros de salud de Mundo Nuevo, Lázaro Cárdenas, Ejido Piedras Negras, Villa de Fuente y Buenos Aires, además de los municipios de Villa Unión, Nava, Allende, Guerrero e Hidalgo.
Durante cada sesión, los asistentes participan en pláticas de apoyo psicológico, orientación nutricional, activación física, juegos, dinámicas y actividades recreativas que promueven hábitos saludables y fortalecen la convivencia. Paralelamente, continúan con sus consultas médicas y odontológicas, lo que permite dar seguimiento integral a su estado de salud sin suspender la atención.
Las autoridades de Salud reiteraron la invitación a las personas que viven con enfermedades crónicas para que acudan al centro de salud más cercano y se incorporen a un Grupo de Ayuda Mutua, donde recibirán atención profesional, herramientas de autocuidado y acompañamiento para mejorar el control de sus padecimientos.