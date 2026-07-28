Piedras Negras: pareja sufre quemaduras graves tras incendio en vivienda

Según los reportes difundidos, el siniestro ocurrió alrededor de las 6:00 horas en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Rey Carlos y Reina María II, donde vecinos solicitaron apoyo al sistema de emergencias 911 al percatarse de que el inmueble era consumido por las llamas y que había personas en el interior.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una pareja resultó con quemaduras de gravedad tras el incendio de una vivienda registrado la mañana del domingo en la colonia Ampliación Villa Real, en Piedras Negras . De acuerdo con información que ha trascendido, ambas personas permanecen hospitalizadas y su estado de salud es delicado.

Al lugar acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, paramédicos y corporaciones de seguridad, quienes rescataron a Óscar Hernández Torres, de 38 años, y a Adriana Berenice Hernández Cruz, de 44. Ambos recibieron atención prehospitalaria y posteriormente fueron trasladados para recibir atención médica especializada.

De acuerdo con la información disponible, los lesionados presentaban quemaduras de tercer grado en distintas partes del cuerpo, además de afectaciones en las vías respiratorias por inhalación de humo. Versiones periodísticas señalan que inicialmente fueron llevados al Hospital Salvador Chavarría y posteriormente transferidos a la Clínica 11 del IMSS, donde permanecen internados.

Tras controlar el incendio, los bomberos evitaron que el fuego se propagara a viviendas contiguas; sin embargo, la casa registró pérdidas materiales de consideración, principalmente en la sala, la cocina y dos habitaciones.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente cuál fue la causa del incendio. De manera preliminar, entre las líneas de investigación que han trascendido se encuentra la posibilidad de un cortocircuito, aunque dicha versión permanece sin confirmación por parte de las autoridades.