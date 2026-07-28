Piedras Negras: pareja sufre quemaduras graves tras incendio en vivienda

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/
    Piedras Negras: pareja sufre quemaduras graves tras incendio en vivienda

Ambos permanecen hospitalizados luego de ser rescatados de una casa en llamas; el origen del fuego aún es investigado

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una pareja resultó con quemaduras de gravedad tras el incendio de una vivienda registrado la mañana del domingo en la colonia Ampliación Villa Real, en Piedras Negras. De acuerdo con información que ha trascendido, ambas personas permanecen hospitalizadas y su estado de salud es delicado.

Según los reportes difundidos, el siniestro ocurrió alrededor de las 6:00 horas en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Rey Carlos y Reina María II, donde vecinos solicitaron apoyo al sistema de emergencias 911 al percatarse de que el inmueble era consumido por las llamas y que había personas en el interior.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-crecen-30-trabajadores-que-abandonan-su-empleo-por-conflictos-con-sus-jefes-GB22459852

Al lugar acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, paramédicos y corporaciones de seguridad, quienes rescataron a Óscar Hernández Torres, de 38 años, y a Adriana Berenice Hernández Cruz, de 44. Ambos recibieron atención prehospitalaria y posteriormente fueron trasladados para recibir atención médica especializada.

De acuerdo con la información disponible, los lesionados presentaban quemaduras de tercer grado en distintas partes del cuerpo, además de afectaciones en las vías respiratorias por inhalación de humo. Versiones periodísticas señalan que inicialmente fueron llevados al Hospital Salvador Chavarría y posteriormente transferidos a la Clínica 11 del IMSS, donde permanecen internados.

Tras controlar el incendio, los bomberos evitaron que el fuego se propagara a viviendas contiguas; sin embargo, la casa registró pérdidas materiales de consideración, principalmente en la sala, la cocina y dos habitaciones.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente cuál fue la causa del incendio. De manera preliminar, entre las líneas de investigación que han trascendido se encuentra la posibilidad de un cortocircuito, aunque dicha versión permanece sin confirmación por parte de las autoridades.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
incendios

Localizaciones


Piedras Negras

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Coahuila, listo para reanudar exportación de ganado a Estados Unidos

Coahuila, listo para reanudar exportación de ganado a Estados Unidos
Torreón reunirá a católicos LGBT+ de todo México en encuentro nacional

Torreón reunirá a católicos LGBT+ de todo México en encuentro nacional
El hallazgo de 33 ferrotanques en Ramos Arizpe dio origen a una investigación federal por presunto contrabando de hidrocarburos.

Ramos Arizpe destapa investigación por millonario contrabando de hidrocarburos, afirma comunicado de la FGR
El Municipio de Saltillo reforzó este lunes las labores preventivas en colonias y principales vialidades para ofrecer espacios públicos más seguros y funcionales.

Intensifica Municipio acciones de mantenimiento urbano en distintos sectores de Saltillo
Cuatro réplicas de dinosaurios reciben a los visitantes del AIFA con una muestra del Museo del Desierto de Coahuila.

Museo del Desierto de Saltillo transporta al AIFA a la era de los dinosaurios
El Mundial terminó; la goliza continúa

El Mundial terminó; la goliza continúa
Doble contaminación

Doble contaminación
Dale y dale

Dale y dale