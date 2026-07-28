Coahuila: crecen 30% trabajadores que abandonan su empleo por conflictos con sus jefes

De acuerdo con los datos más recientes de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), durante el primer trimestre de 2026, al menos 2 mil 152 personas trabajadoras en Coahuila reportaron haber dejado su puesto de trabajo por conflictos laborales o con sus superiores.

En Coahuila aumentó el número de personas trabajadoras que abandonaron su empleo debido a conflictos laborales o diferencias con sus superiores, en comparación con el mismo periodo de 2025.

La cifra representa un incremento de aproximadamente 30 por ciento respecto al mismo periodo de 2025, cuando mil 647 personas reportaron haber abandonado su empleo por esta causa.

Según los resultados de la ENOE, los conflictos laborales o con los superiores representan la quinta causa de abandono del empleo en Coahuila. Esta se encuentra por debajo de otros motivos como buscar un mejor ingreso, con 6 mil 160 casos; el deterioro de las condiciones laborales, con 6 mil 27; matrimonio o embarazo, con 5 mil 54, y pensión o jubilación, con 4 mil 221 casos.

Con los registros correspondientes al primer trimestre del año, Coahuila se ubicó como la séptima entidad del país con mayor número de personas que abandonaron su empleo por conflictos laborales o diferencias con sus superiores.

Por encima de Coahuila se encuentran la Ciudad de México, con 8 mil 79 casos; el Estado de México, con 6 mil 193; Nuevo León, con 3 mil 792; Guanajuato, con 3 mil 451; Chiapas, con 3 mil 59, y Puebla, con 2 mil 288.

MOTIVOS

Querían superarse o ganar más - 6,160



Las condiciones laborales se deterioraron - 6,027



Matrimonio o embarazo - 5,054



Pensión, jubilación - 4,221