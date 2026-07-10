Piedras Negras y frontera de Coahuila siguen libres de gusano barrenador

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    Piedras Negras y frontera de Coahuila siguen libres de gusano barrenador
    Piedras Negras, Acuña, Jiménez, Guerrero e Hidalgo permanecen libres del gusano barrenador, informó la Secretaría de Desarrollo Rural de Coahuila. ARCHIVO

Aunque no se han detectado casos en la franja fronteriza, la plaga ya afecta exportaciones y genera pérdidas para productores del estado

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El municipio de Piedras Negras y el resto de la franja fronteriza de Coahuila con Estados Unidos —Acuña, Jiménez, Guerrero e Hidalgo— permanecen libres de la plaga del gusano barrenador del ganado (GBG), informó el secretario de Desarrollo Rural del Estado, Jesús María Montemayor Garza.

El funcionario detalló que, desde el primer caso confirmado el 29 de abril en Castaños, se han detectado 123 contagios en 15 municipios de Coahuila, principalmente en bovinos y caninos. Como parte de las acciones de contención, se han inspeccionado y tratado 152 mil 813 animales en 4 mil 211 propiedades.

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Aunque la frontera norte del estado continúa sin casos, la presencia del gusano barrenador ya genera afectaciones económicas para los productores de los municipios donde se ha detectado la plaga. Los tratamientos veterinarios han incrementado los costos de producción y, en los casos más graves, la muerte de animales ha significado pérdidas para pequeños ganaderos.

A ello se suma el cierre de las exportaciones de ganado hacia Estados Unidos, situación que ha afectado especialmente a los productores del norte de Coahuila que dependían de ese mercado. Se estima que las pérdidas económicas en la entidad ya superan los 50 millones de pesos, entre gastos de control sanitario, caída en las ventas y reducción de la productividad.

A nivel nacional, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) reporta 2 mil 24 casos activos, con mayor incidencia en Puebla, Veracruz y Oaxaca. Desde noviembre de 2024, el acumulado rebasa los 31 mil contagios en animales, panorama que ha derivado en pérdidas millonarias y la suspensión de exportaciones hacia Estados Unidos.

En ese país, el Departamento de Agricultura de Texas confirmó el 3 de junio de 2026 el primer caso en un becerro del condado de Zavala, lo que motivó la declaratoria de desastre en todos los condados del estado. La plaga también fue detectada en Nuevo México, lo que ha impactado el flujo comercial binacional y el mercado ganadero.

Como parte de las medidas de control, en Chiapas avanza al 87 por ciento la construcción de una planta para producir hasta 100 millones de moscas estériles por semana. Además, en Coahuila se han impartido 51 capacitaciones comunitarias para prevenir y reportar casos sospechosos, mientras que México y Estados Unidos mantienen campañas conjuntas basadas en la técnica del insecto estéril para contener la propagación del gusano barrenador.

Pese a que la frontera de Coahuila permanece libre de la plaga, las autoridades mantienen la vigilancia sanitaria, al considerar que proteger el estatus zoosanitario resulta clave para preservar la competitividad de la ganadería y reducir el impacto económico en el estado.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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