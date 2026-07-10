Proyecto carretero perfilaría nuevo impulso económico para Coahuila

La propuesta, presentada por el director general de Banobras, Jorge Mendoza Sánchez, contempla una inversión superior a los 5 mil millones de pesos para desarrollar un libramiento y un puente internacional exclusivo para transporte de carga, infraestructura que busca fortalecer la capacidad logística de la frontera coahuilense.

Aunque el proyecto fue presentado desde marzo como parte del Plan México, un análisis sobre su impacto económico plantea que el libramiento carretero y el nuevo puente internacional de carga proyectados para Piedras Negras podrían convertirse en un detonante para atraer inversiones y diversificar la economía de Coahuila, en un contexto marcado por la crisis derivada de la quiebra de Altos Hornos de México (AHMSA).

De acuerdo con la información difundida, el proyecto se desarrollaría mediante un esquema en el que el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), mantendría la mayoría accionaria, mientras que un inversionista privado aportaría los recursos para la construcción y recuperaría la inversión mediante el cobro de cuotas, sin generar deuda pública adicional.

Actualmente, Piedras Negras enfrenta limitaciones para el tránsito de mercancías, ya que sus cruces internacionales atraviesan la zona urbana y uno de ellos concentra tanto vehículos particulares como transporte de carga. Con el nuevo libramiento se busca retirar el tráfico pesado del centro de la ciudad y mejorar la operación del comercio internacional.

Durante la construcción se estima la generación de alrededor de 2 mil empleos directos e indirectos. Sin embargo, especialistas consideran que el mayor beneficio llegaría una vez concluida la obra, al incrementar la capacidad logística de la frontera y posicionar a Piedras Negras como una alternativa para el intercambio comercial con Estados Unidos.

Según el análisis, un mayor flujo de inversiones también podría traducirse en crecimiento para sectores como la vivienda, el comercio y los servicios, además de abrir nuevas oportunidades para regiones industriales como Monclova, que busca alternativas económicas tras el cierre de operaciones de AHMSA.

Los proyectos ejecutivos y la obtención de permisos continúan en proceso tanto en México como en Estados Unidos. De acuerdo con la información disponible, la participación de la iniciativa privada se encuentra prácticamente definida y el arranque de las obras podría concretarse de manera tentativa durante noviembre.