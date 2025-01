Se preparan autoridades de Piedras Negras ante deportaciones masivas

PIDRAS NEGRAS, COAH.- El Municipio de Piedras Negras se prepara ante las deportaciones masivas de connacionales y de personas de otras nacionalidades que anunció el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el alcalde de Piedras Negras, Carlos Jacobo Rodríguez González.

TE PUEDE INTERESAR: Abre sus puertas la nueva Unidad de Medicina Familiar (UMF) 93, en el ejido La Joya, de Torreón

“Si llegan deportaciones masivas de 500, mil... bueno, esperamos que nos avisen. Ya estamos trabajando en coordinación con el Gobierno del Estado; la idea es poner albergues a 100 kilómetros de Piedras Negras, en Sabinas. Sin embargo, tendríamos que estar preparados en Piedras Negras para recibir a estas personas deportadas”, aseguró el munícipe.

El alcalde indicó que, con base en la coordinación entre los gobiernos de ambos países, esperan que se informe cuántas personas serán deportadas al día con el fin de hacer los preparativos necesarios para recibirlas.

“Pero necesitamos recursos para poder atender a toda esa gente. No tenemos recurso etiquetado, un monto digno para ayudar a tantas personas, pero estamos seguros de que el Gobierno Federal nos va a echar la mano. Aunque realmente no sabemos si nos van a dar recursos o no, espero que sí”, mencionó.

Aseguró que, aunque el tema migratorio representa un desafío financiero por lo que implica atender a los miles de personas que serán deportadas, en el municipio hay voluntad para coordinarse con la federación y el estado.

“Lo mejor sería que el gobierno de Estados Unidos deportara a sus lugares de origen a las personas de otras nacionalidades y que no lo hicieran hacia México”, agregó.

El alcalde añadió que, si el municipio tiene que asumir los gastos para equipar un albergue, lo hará. Por lo pronto, este martes sostendrán una reunión con autoridades migratorias en Eagle Pass, Texas, para coordinarse sobre el tema.