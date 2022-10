¿Podría subirse adelante? Así operan conductores de DiDi en Saltillo para evitar conflictos

A poco menos de una semana de que la Secretaría de Transporte y Movilidad de Coahuila dio a conocer que había sido retirado el permiso para operar a DiDi en Saltillo, por incumplir con algunos requisitos y ante las pesquisas que han iniciado por su cuenta grupos de taxistas en contra de conductores de la plataforma, ahora los usuarios deben viajar como copilotos como una medida para evitar ser “detenidos”.

En Saltillo los conflictos entre taxistas y conductores de aplicaciones cobró fuerza este fin de semana, luego de que a través de redes sociales los conductores de la plataforma DiDi reportaron hostilidades por parte de taxistas, quienes intentaron quitarles las unidades con el argumento de que no contaban con los permisos para operar.

Ante estos “operativos de cacería” que montaron los taxistas en distintos puntos de la ciudad, los conductores de DiDi han optado por solicitar a los usuarios que realicen su viaje utilizando el asiento del copiloto como una medida para evitar ser identificados como prestadores de servicio de transporte privado.

“A veces si le incomoda a la gente o se sacan de onda, pero si quieren seguir usando el servicio vamos a tener que adaptarnos todos, así lo hacen en otras ciudades como Torreón, ya la gente ni pregunta, nomas se suben adelante y ya”, apuntó Victor un conductor de DiDi.

“Sabemos que es incómodo, porque en el asiento de atrás el pasajero va más cómodo, tiene mayor privacidad si va haciendo una llamada, pero por el momento ya muchos estamos optando por pedirles que si son dos pasajeros viaje uno de copiloto y si es uno con mayor razón”, dijo.

Además, chóferes señalaron que se vieron en la necesidad de crear grupos a través de WhatsApp y Facebook para detectar los falsos operativos que han montado los taxistas para retener sus unidades.

“Si continúan así la cosas vamos a hacer una manifestación porque ya a dos compañeros los han querido bajar de sus carros, y se nos cierran al paso”, agregó.

Sin embargo, el Gobierno del Estado de Coahuila confirmó a VANGUARDIA que no están en marcha, mientras que el Ayuntamiento de Saltillo manifestó que no existe ninguna solicitud formal vigente para que se realicen acciones de este tipo.

No obstante, los conductores aseguran que no desean entrar en conflicto con los conductores de los taxis tradicionales, como sucedió en su momento con InDriver, sino que quieren que los dejen trabajar sin amenazas, pues no existe hasta el momento algún comunicado o instrucción por parte de la plataforma que les impida dar el servicio.