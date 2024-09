¿Por qué en Saltillo no se arreglan ni hay lugares ‘aesthetic’?, lamenta joven en TikTok

En un video compartido a través de su cuenta de TikTok, María López, una joven saltillense conocida por sus consejos de belleza y moda, ha desatado un animado debate sobre la falta de lugares aesthetic en la capital de Coahuila.

En su video, que tituló “Saltillo sí TQM”, María combina tips de maquillaje con un lamento sobre la carencia de espacios “fancy” en Saltillo, ideales para quienes buscan una estética visualmente atractiva para sus redes sociales.

Durante el video, que María graba mientras se maquilla con productos de Selena Gomez, ella comparte su frustración con sus seguidores. La joven destaca que, aunque Saltillo tiene lugares bonitos, no hay muchos que se ajusten a la estética que ella desea. “En la capital de Coahuila, aunque hay lugares bonitos, no te puedes ni arreglar tanto porque los lugares no son tan formales... no hay lugares fancy”, explica María.

María también menciona que su percepción del estilo en Saltillo es diferente al de otras ciudades. “Y es que aparte no sé si soy yo, pero la gente de Saltillo no se arregla tanto. En otras ciudades de México, aunque sea una miniciudad, la gente se arregla y se viste padre, en Saltillo no. Siento que si todos fuéramos formales o nos arregláramos todos lo haríamos”, añade.

Entre las frases que la joven expresó se escuchan las siguientes:

“Es que quiero subir algo a Instagram, pero no he viajado, normalmente subo fotos de lugares a donde voy, y aquí siento que si me quiero ir a tomar fotos bonitas no hay lugares, o sea no hay cafés, no hay edificios padres”.

“Veo gente que vive en Nueva York y tiene su Instagram bien bonito porque hay lugares bonitos, aquí pues te tienes que ir a escalar a la montaña y tomarte fotos ahí”.

“Aunque siento que ya están abriendo lugares más formales”.

“Aunque tiene sus pros, te puedes ir a un café en fachas y nadie dice nada, pero yo amo Saltillo, eso sí”.

Finalmente, María dijo: “El punto es que si saben de lugares más aesthetic para tomarse fotos, me avisan”.