Coahuila no ha recibido los recursos programados en cada Presupuesto de Egresos de la Federación, durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que el gobierno estatal sostiene que para el 2023 el panorama no es alentador y no se cumplirá con la meta proyectada de ingresos.

Javier Díaz, administrador fiscal, señaló que, de acuerdo con el antecedente de ingresos, a Coahuila, en ninguno de los años de la actual administración federal han llegado completos los recursos programados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, sin embargo, modificar estos datos para adecuarlos a la realidad, implicaría caer en observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación.

Los ingresos para Coahuila en el 2023 programados por Aportaciones y Participaciones Federales, y sus diferentes fondos que componen estos rubros, no superan ni siquiera la inflación del 8.5 por ciento, pero además, de acuerdo con la recaudación federal estos ingresos nunca se cumplen y siempre, año con año, hay recortes.

Recordó que en el 2021 se presentó el paquete económico del Gobierno Federal y Hacienda presentó los datos de ingresos que le tocarían a Coahuila ante el Congreso de la Unión, pero para el 2022, cuando el presupuesto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la entidad ya traía una disminución de 270 millones de pesos antes de iniciar el ejercicio.

En lo que va de la administración federal actual, la disminución supera los 18 mil millones de pesos, y tan sólo en el presente 2022 son más de 2 mil millones de pesos que no llegaron a la entidad, pero sí estaban presupuestados. Tan sólo en julio la caída fue de mil millones de pesos del Fondo General de Participaciones, en el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios, que se aplica a la gasolina y diésel, se han ligado 46 meses consecutivos que no se logra la recaudación que se proyecta.

Además, en el Fondo de Extracción de Hidrocarburos, en el cual Hacienda proyectó 600 millones de pesos para Coahuila, el año se cerrará tan sólo con 60 millones de pesos, es decir, una disminución del 90 por ciento.

En cuanto a la recaudación de ingresos propios, explicó que se ha mejorado notablemente gracias a la confianza de los coahuilenses en el gobierno de Miguel Riquelme, sin embargo, estos ingresos no son suficientes para compensar lo que no llega de recursos programados en el Presupuesto Federal.

‘PANORAMA NADA ALENTADOR’

El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, dijo que el panorama no es alentador para Coahuila el próximo año, pues en el PEF vienen proyectados 52 mil 783 millones de pesos para la entidad y no se contemplan recursos para infraestructura, el campo, entre otras áreas.

“Es un hecho que no viene ni un peso para infraestructura en general ni para el campo, ciencia y tecnología, salud, educación y seguridad. Prácticamente sólo recibiremos lo que está en fórmula, es decir, Participaciones y Aportaciones Federales, y el incremento en función de un año a otro será únicamente de un 8 por ciento, muy por debajo de la media nacional y también inferior a otras entidades a las que se les asignaron más recursos”.

Actualmente se está alistando el paquete económico que será presentado el próximo 30 de noviembre ante el Congreso del Estado.

En 2022, el Presupuesto de Egresos del Estado fue de 56 mil 888 millones 309 mil 348 pesos, y para el 2023 sería por alrededor de 62 mil 303 millones 483 mil 500.

