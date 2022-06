Producción de pescado se cae por bajo nivel de presa en Acuña

ACUÑA, COAH.- El extremo calor y el bajo nivel de la presa La Amistad, es un factor por el que la producción ha disminuido hasta en un 80 por ciento, la captura de diferentes especies, de las 60 toneladas promedio al año, dio a conocer el presidente de la Sociedad Cooperativa de Pescadores de la Amistad, Adelaido García.

“Tenemos muy baja producción debido a los calores fuertes y por otro el bajo nivel en que se encuentra la presa. En estas épocas de calor baja considerablemente la pesca, porque las diferentes especies tienden a buscar lugares más profundos para desovar buscando un lugar donde esté más fresco”, subrayó el presidente.

Recordó que en los últimos 37 años, es la tercera vez que se observa un bajo nivel de la presa, pues actualmente se encuentra a un 17 por ciento de su capacidad, en el 2013 se llego a registrar un nivel más bajo con un 14 por ciento, pero aun así hay producción, pero en un bajo tonelaje.

Dijo que se advierte que este año habrá menos producción debido al bajo nivel y el calor intenso, ya que el pez desova en lugares donde no se puede adherir bien el huevecillo, y no logra eclosionar y este no se logre.

“Ahorita están desovando en lugares muy accidentadas, con un porcentaje muy bajo de que se logre desarrollar las crías, lo que trae consecuencias en un futuro al registrar baja captura”, subrayó.

La producción promedio en los meses de otoño e inverno es de 5 toneladas mensuales de lonja, carpa, besugo, mojarra, catan, pintontle, aguja, y matalote, entre otras, sin embargo, actualmente apenas llegan a completar poco más de 1.2 tonelada.

Los 23 pescadores que integran la Sociedad Cooperativa de la Amistad abastecen del producto a establecimientos de la Región Carbonífera, Allende, Nava, Zaragoza, villa Unión, Jiménez, Piedras Negras y Acuña, esta última con una mayor prioridad.