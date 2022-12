Proponen en Coahuila dar licencias al llegar a los 50 años, pero descartar indicios de demencia y alzhéimer

Los requisitos para obtener o renovar la licencia de conducir deben ser más estrictos e incluir exámenes de audiometría y cognitivos a partir de los 40 o 50 años, pues a estas edades ya se detectan casos de demencia y Alzheimer tempranas y los pacientes siguen obteniendo el permiso, aunque provoquen percances con frecuencia.

En ocasiones, explicó el médico internista Daniel de la Cruz, especializado en Geriatría, las personas ni siquiera alcanzan a meter el freno.

“No es el hecho nada más de la edad. En Geriatría se ponen algunas valoraciones en términos de funcionalidad; muchas veces la velocidad con que camina un paciente, la capacitad de levantarse de una silla y la fuerza que tiene al saludar, son datos sencillos que usamos para ver la capacidad física de una persona.

“Cuando vemos un paciente que tiene cierto deterioro en eso, ya no nada más es la vista, porque puede ver bien, pero sus reflejos no son buenos. La capacidad de reacción, si se les atraviesa alguien, si de repente se pone el semáforo en rojo, ya no es muy buena”, comentó.

El Congreso del Estado reformará la Ley de Transporte y Movilidad Sustentable y la Ley de Tránsito y Transporte, para hacer obligatorio el examen de manejo teórico y práctico para obtener la licencia de manejo o renovarla, acompañado del examen de la vista, lo que se queda corto.

El geriatra consideró necesario establecer requisitos más estrictos e incluir estudios de audiometría que midan la capacidad auditiva, porque es un problema muy común en el adulto mayor que tienen audición limitada, no quieren usar un aparato auditivo y eso es un riesgo porque no pueden escuchar las alarmas de vehículos de ambulancias, bomberos y policías.

“Y muchas veces su memoria ya no es adecuada y no tienen a veces capacidad para tomar buenas decisiones cuando van manejando.

“Tanto la vista como la audición se vuelven importantes para manejar un vehículo. Tengo pacientes que no deberían manejar, pero se empecinan y he visto las defensas todas rayadillas, sumidas, son golpes leves, pero no es correcto y tienen licencia”, comentó.

Incluso, a ciertas edades, los adultos mayores deberían someterse a estudios cognitivos, pues a mayor edad se reduce la capacidad visual, auditiva y de reacción.

Los problemas de articulaciones también obstaculizan el manejo adecuado, conoce a personas que no pueden girar el cuello por daño en las cervicales y aun así conducen.