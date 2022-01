Proponen en Congreso de Coahuila exigir certificado de vacunación COVID-19; diputados lo rechazan

Aunque las autoridades de salud en Estado también han considerado la posibilidad de que se solicite el certificado de vacunación en el ingreso a sitios cerrados, ante el incremento en los casos de COVID-19 y la inminente propagación del virus por la variante Ómicron, la propuesta de Morena en el Congreso que hace la misma petición a los Ayuntamientos fue rechazada.

“Es indispensable que el certificado de vacunación contra el COVID-19 sea un requisito para ingresar a todos los lugares que impliquen la aglomeración inevitable de personas”, aseguró la Diputada Laura Francisca Aguilar Tabares, del Grupo Parlamentario “Movimiento de Regeneración Nacional” en su exposición de motivos, durante la Tercera Sesión del Primer Período de la Diputación Permanente.

La legisladora de Morena, presentó un Punto de Acuerdo ante el Pleno para solicitar a los 38 Ayuntamientos de Coahuila, a fin de que, mediante las dependencias correspondientes, soliciten el certificado de vacunación para ingresar a lugares donde se presenten aglomeraciones de personas.

De esta forma, expuso, no solo se garantizan espacios más seguros, sino que se incentiva a todas aquellas personas que no se han vacunado a que lo hagan, aunque admitió que aunque esto no es cien por ciento eficiente para detener los contagios, sí los puede reducir drásticamente y, sobre todo, disminuir los casos que requieren hospitalización.

“Es por eso que consideramos necesaria la intervención de los 38 Ayuntamientos de Coahuila, para que, en la medida de sus posibilidades, soliciten a los comercios, y a todo espacio con aglomeración de gente, la presentación del certificado de vacunación para permitir el ingreso de las personas, salvo los casos que determinen las autoridades”, declaró la Diputada.

“Esto es tarea de todas y de todos. Bien dice el presidente: Solo el pueblo puede salvar al pueblo, solo el pueblo organizado puede salvar a la nación”, agregó citando al presidente, Andrés Manuel López Obrador.

La propuesta fue criticada por la diputada del PAN, Mayra Lucila Valdés Gonzáles, quien señaló que dicha propuesta es inviable pues en el caso de que una persona deseara entrar a un restaurante y no contara con dicho certificado, preguntaría “¿dónde me vacuno ahora mismo?” a lo cual no se tiene una respuesta ante la falta de dosis.

Asimismo, el Diputado Álvaro Obregón, del PRI, señaló que la resistencia por parte de las autoridades federales para vacunar a infantes o poner en duda el uso de cubrebocas, no es congruente con la exigencia de solicitar el certificado a la población de forma obligatoria.