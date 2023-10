Protección Civil y Bomberos de Saltillo revisan afectaciones en templos por lluvias

Durante el año, la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Saltillo ha revisado alrededor de 7 mil 200 inmuebles públicos y privados, así como algunos templos religiosos, con motivo de festividades para garantizar la seguridad y ningún caso está en riesgo de derrumbe.

Alberto Neira, titular de la Dirección, informó que solamente en cerca de 5 casos emitieron recomendaciones para que los propietarios o arrendatarios realizaran reparaciones o rehabilitaciones en determinados espacios.

Añadió que, con motivo de fiestas patronales, realizan inspecciones en las iglesias, tanto en la estructura exterior como interior. Los principales son la Catedral, las capillas del Santo Cristo y del Ojo de Agua, los templos de San Juan Nepomuceno y de San Judas Tadeo, que tienen reuniones masivas.

“Cualquier tipo de inspección que se llegue a requerir en algún inmueble en particular, puede ser solicitado a la Dirección de Protección Civil y Bomberos para enviar personal a llevar a cabo una revisión a detalle, ya sean inmuebles públicos o privados que requieran una inspección”.

“Tiene que haber una solicitud (de inspección), por parte de los interesados, sean los dueños, no solamente de iglesias, sino que de cualquier tipo de estructura o inmueble debe presentarse una solicitud con la finalidad de hacer la revisión que se está solicitando”.

Las lluvias de los últimos días no han sido intensas o copiosas, por fortuna caen de manera ligera y en algunos periodos durante los días o la noche, de manera que no hay acumulaciones que generen riesgos a infraestructuras, inmuebles o vialidades.

Por la temporada de lluvias, el personal se mantiene alerta para auxiliar a la población en caso de ser necesario. En el momento en que hay precipitación pluvial las unidades recorren las colonias y sectores donde es más frecuente se reporten problemas de inundaciones, indicó.

“Afortunadamente no tenemos incidentes reportados, no recibimos reportes de inmuebles inundados o colapsados o algún otro tipo de reporte de gravedad, no solamente recibimos reportes de árboles que se desprendieron de su base, ninguno dejó como resultado personas lesionadas”.

“Afortunadamente no han sido lluvias fuertes o intempestivas, lo que contribuyó a que los escurrimientos fueran fluyendo de manera natural, que no se vieran afectadas edificaciones o vialidades”, indicó.