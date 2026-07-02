Ramos Arizpe fortalece la seguridad con tecnología, coordinación y reconocimiento policial

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino afirmó que su administración mantiene una política orientada a consolidar una corporación cada vez más profesional, eficiente y cercana a la ciudadanía, mediante un trabajo coordinado con el Gobierno de Coahuila, la Policía Estatal, la Fiscalía General del Estado, el Ejército Mexicano y la Marina.

RAMOS ARIZPE, COAH.- La seguridad pública en Ramos Arizpe se fortalece mediante una estrategia integral que combina inversión en infraestructura y equipamiento, la incorporación de tecnología de vanguardia, la coordinación con corporaciones estatales y federales, así como el desarrollo permanente del capital humano que integra la Policía Preventiva Municipal.

“La seguridad no se improvisa; se construye con estrategia, coordinación y policías comprometidos. Por eso seguimos invirtiendo en tecnología, equipamiento, capacitación y también en el reconocimiento de quienes todos los días cumplen con responsabilidad la tarea de proteger a las familias de Ramos Arizpe”, expresó el edil.

Como resultado de este esquema de colaboración, durante los operativos interinstitucionales realizados en los últimos meses fueron detenidas 556 personas por diversas faltas administrativas y delitos, acciones que, de acuerdo con las autoridades municipales, contribuyen a preservar el orden y fortalecer la confianza de la población.

En materia de infraestructura tecnológica, el municipio modernizó el Centro de Control y Comando (C2) mediante una inversión de 17.4 millones de pesos, recursos que permitieron ampliar la red de videovigilancia de 40 a más de 400 cámaras de alta definición.

El nuevo sistema incorpora herramientas de inteligencia artificial, reconocimiento facial, lectura de placas vehiculares y mantiene un enlace permanente con el C4 estatal para fortalecer la capacidad de respuesta operativa de las corporaciones de seguridad.

RECONOCEN EL COMPROMISO Y DESEMPEÑO DE LOS ELEMENTOS

Como parte de la política de fortalecimiento institucional, el Gobierno Municipal entregó los reconocimientos correspondientes al programa Policía del Mes de marzo, abril y mayo, con el propósito de distinguir a los elementos que destacan por su disciplina, profesionalismo, desempeño y vocación de servicio.