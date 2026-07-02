Ramos Arizpe fortalece la seguridad con tecnología, coordinación y reconocimiento policial

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Ramos Arizpe fortalece la seguridad con tecnología, coordinación y reconocimiento policial
    Tomás Gutiérrez Merino destacó que la estrategia de seguridad en Ramos Arizpe combina tecnología, coordinación institucional y profesionalización policial. CORTESÍA

Inversión en videovigilancia, operativos conjuntos y profesionalización consolidan una corporación más eficiente y cercana a la ciudadanía

RAMOS ARIZPE, COAH.- La seguridad pública en Ramos Arizpe se fortalece mediante una estrategia integral que combina inversión en infraestructura y equipamiento, la incorporación de tecnología de vanguardia, la coordinación con corporaciones estatales y federales, así como el desarrollo permanente del capital humano que integra la Policía Preventiva Municipal.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino afirmó que su administración mantiene una política orientada a consolidar una corporación cada vez más profesional, eficiente y cercana a la ciudadanía, mediante un trabajo coordinado con el Gobierno de Coahuila, la Policía Estatal, la Fiscalía General del Estado, el Ejército Mexicano y la Marina.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/denuncias-ciudadanas-en-recorridos-ya-derivaron-en-cateos-y-atencion-de-puntos-de-riesgo-fiscalia-de-coahuila-KI21832833

“La seguridad no se improvisa; se construye con estrategia, coordinación y policías comprometidos. Por eso seguimos invirtiendo en tecnología, equipamiento, capacitación y también en el reconocimiento de quienes todos los días cumplen con responsabilidad la tarea de proteger a las familias de Ramos Arizpe”, expresó el edil.

Como resultado de este esquema de colaboración, durante los operativos interinstitucionales realizados en los últimos meses fueron detenidas 556 personas por diversas faltas administrativas y delitos, acciones que, de acuerdo con las autoridades municipales, contribuyen a preservar el orden y fortalecer la confianza de la población.

En materia de infraestructura tecnológica, el municipio modernizó el Centro de Control y Comando (C2) mediante una inversión de 17.4 millones de pesos, recursos que permitieron ampliar la red de videovigilancia de 40 a más de 400 cámaras de alta definición.

El nuevo sistema incorpora herramientas de inteligencia artificial, reconocimiento facial, lectura de placas vehiculares y mantiene un enlace permanente con el C4 estatal para fortalecer la capacidad de respuesta operativa de las corporaciones de seguridad.

RECONOCEN EL COMPROMISO Y DESEMPEÑO DE LOS ELEMENTOS

Como parte de la política de fortalecimiento institucional, el Gobierno Municipal entregó los reconocimientos correspondientes al programa Policía del Mes de marzo, abril y mayo, con el propósito de distinguir a los elementos que destacan por su disciplina, profesionalismo, desempeño y vocación de servicio.

$!El Gobierno Municipal reconoció a los elementos distinguidos como Policía del Mes de marzo, abril y mayo por su desempeño y vocación de servicio.
El Gobierno Municipal reconoció a los elementos distinguidos como Policía del Mes de marzo, abril y mayo por su desempeño y vocación de servicio. CORTESÍA

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino, acompañado por el secretario del Ayuntamiento, Alejandro González Farías, y el director de Seguridad Pública Municipal, Rolando Álvarez Flores, entregó los reconocimientos a Christian Eduardo Bernal Muñiz, correspondiente al mes de marzo; Rogelio de Jesús González Narro, de abril; y Lorena Reyes Tovias, de mayo, quienes además recibieron un estímulo económico como reconocimiento a su desempeño.

El programa Policía del Mes forma parte de la estrategia municipal para fortalecer a la corporación mediante el reconocimiento al mérito, el impulso a la excelencia y la motivación del personal operativo.

La administración municipal destacó que contar con policías capacitados, motivados y respaldados representa uno de los pilares fundamentales para preservar la paz, el orden y la tranquilidad de las familias ramosarizpenses.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Policía
Reconocimiento
Seguridad

Localizaciones


Coahuila
Ramos Arizpe

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Las dominadas de Trump

Las dominadas de Trump
true

Cómo NO evitar una tragedia. Manual de la 4T
true

POLITICÓN: Nuevo escenario del T-MEC pone a prueba al gobierno de Coahuila

El fiscal Federico Fernández Montañez informó que las denuncias ciudadanas recabadas durante los recorridos ya derivaron en cateos y operativos en distintos sectores de Saltillo.

Denuncias ciudadanas en recorridos ya derivaron en cateos y atención de puntos de riesgo: Fiscalía de Coahuila
El alcalde Javier Díaz recordó que este año se invierten mil 100 millones de pesos para fortalecer el equipamiento, la tecnología y la infraestructura de seguridad en Saltillo.

Refuerzan vigilancia en el oriente de Saltillo con operativo coordinado entre los tres órdenes de gobierno
Un video creado con Inteligencia Artificial muestra a Gilberto Mora llamando a su mamá para pedir permiso de jugar contra Inglaterra, mientras Guillermo Ochoa, a quien llama “Don Memo”, lo acompaña.

‘Don Memo y Morita’... mira el tierno video animado de Gilberto Mora pidiendo permiso a su mamá para jugar contra Inglaterra
Desde el 25 de mayo no se reporta un nuevo caso de hantavirus, que se desató en el crucero MV Hondius.

Declara OMS fin del brote de hantavirus
Rusia lanza regularmente ataques combinados con misiles y drones contra la capital ucraniana, y desde hace días circulaban rumores de un nuevo ataque masivo.

Al menos 21 muertos tras el masivo ataque con drones y misiles lanzado por Rusia contra Kiev