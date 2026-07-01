Denuncias ciudadanas en recorridos ya derivaron en cateos y atención de puntos de riesgo: Fiscalía de Coahuila

Las denuncias realizadas por vecinos durante los recorridos del programa “A tu colonia la cuidamos todos” ya comenzaron a traducirse en operativos y acciones concretas por parte de las autoridades, informó el fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez. Durante un recorrido encabezado junto al alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, el fiscal explicó que la estrategia busca comprobar directamente en territorio si los buenos indicadores de seguridad del estado también se reflejan en las colonias, mediante la cercanía con la ciudadanía y la atención inmediata de reportes.

“Lo que hacemos es corroborar, nos llevamos tarea, dejamos encargados, pero sobre todo que la gente vea que hay presencia en un sector”, señaló. Fernández recordó que el programa inició en tres colonias de Torreón y posteriormente comenzó a aplicarse en Saltillo, donde ya se han recorrido sectores como La Minita, El Tanquecito y la colonia Roma. Como parte de esos primeros recorridos, aseguró que en Torreón se detectaron casos de omisión de cuidados de menores, viviendas utilizadas para actividades irregulares y al menos cuatro puntos con actividad sospechosa que posteriormente fueron verificados y atendidos. En el caso de Saltillo, indicó que durante un recorrido realizado la semana pasada en la colonia Roma se recibieron diversos reportes ciudadanos. “Con los reportes que nos hizo llegar la gente, ya se catearon varios de esos domicilios”, afirmó. El fiscal explicó que al finalizar cada recorrido se designa un responsable por parte de las instituciones de seguridad y de la autoridad municipal para dar seguimiento a las problemáticas detectadas y mantener contacto permanente con los habitantes.

BUSCAN VERIFICAR ESTRATEGIA EN TERRITORIO

Fernández señaló que la implementación de estos recorridos responde a una instrucción del gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien solicitó complementar los indicadores estatales de seguridad con una evaluación directa de las condiciones que viven los ciudadanos en sus colonias. Explicó que, aunque Coahuila mantiene bajos índices en delitos de alto impacto y buenos niveles de percepción de seguridad, el objetivo es conocer de primera mano las necesidades de cada sector y responder con acciones específicas.

Agregó que el programa también fortalece la coordinación entre la Fiscalía, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Marina, la Policía Estatal y las corporaciones municipales. Durante la jornada de este miércoles, el recorrido se realizó en el sector Oriente de Saltillo, en la colonia Mirasierra, una de las zonas con mayor crecimiento poblacional en los últimos años, donde las autoridades escucharon directamente las inquietudes de los habitantes y recibieron nuevos reportes para su seguimiento.

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