Recibe acreditación internacional la Facultad de Enfermería de la UAdeC

El programa educativo de Licenciatura en Enfermería que se imparte en la Facultad de Enfermería “Dr. Santiago Valdés Galindo” Unidad Saltillo de la Universidad Autónoma de Coahuila, recibió la acreditación internacional por parte del organismo evaluador Generation of Resources for Accreditation in Nations of the America (GRANA).

En su mensaje, el Rector, comentó que “es un orgullo que la Facultad de Enfermería haya obtenido esta acreditación internacional, pues son excelentes noticias para la Universidad Autónoma de Coahuila, que ya cuenta con cinco programas educativos de los niveles de Bachillerato, Licenciatura y Posgrado acreditados internacionalmente.

TE PUEDE INTERESAR: ¿A qué deportista coahuilense admiran los candidatos a la gubernatura?

“La mejora continua y la calidad ha sido siempre una cultura fuertemente posicionada en el desempeño de esta comunidad, de las y los maestros investigadores que la integran”, dijo.

Hernández Vélez, señaló que contar con programas educativos acreditados por organismos internacionales es una acción contundente ante el reto que representa formar profesionistas con conocimientos y habilidades que les permitan responder con creatividad e innovación a las exigencias de un mercado laboral globalizado.

Por su parte, el coordinador general de Relaciones Internacionales, Juan Manuel Morales Santoyo, dijo que para que la Universidad incursione en rankings internacionales es necesario que se someta a procesos de evaluación por organismos externos, por lo que se continúa con las acreditaciones de los programas educativos y con ello promover este tipo de evaluaciones en otras Escuelas y Facultades.

Enfatizó que se busca que la Universidad Autónoma de Coahuila sea una opción de calidad para cursar sus estudios para jóvenes de diversas partes del mundo, por lo que reconoció el trabajo de todos los involucrados para llegar a obtener esta acreditación.

Mientras que, la directora de la Facultad de Enfermería, Eva Kerena Hernández Martínez, agradeció a todos los que conforman a la Facultad, “pues sin su trabajo, colaboración y compromiso, el obtener esta acreditación no hubiera sido posible y señaló que gracias a ello los alumnos podrán egresar de un programa educativo que está acreditado internacionalmente.

TE PUEDE INTERESAR: Dejan freidora encendida y casi se incendia local de comida, al sur de Saltillo

La representante del Comité Externo de Evaluación, María del Carmen Gutiérrez, dijo que la Licenciatura en Enfermería hoy cumple con alto criterios para su certificación, por sus procesos de formación de estudiantes y de investigación, por lo que los exhortó a seguir las sugerencias y recomendaciones que el Comité brindó en su informe.

Por otro lado, el presidente de GRANA Internacional, Donato Vallín González, dijo que fueron cinco meses de trabajo para la evaluación de la Licenciatura en Enfermería, obteniendo un promedio de 8.5 en la escala decimal, siendo el más alto que se ha tenido en procesos de evaluación en el ámbito de ciencias de la salud y cuya acreditación tiene una duración de cinco años.

GRANA es un organismo evaluador para la acreditación internacional y la implementación de metodología de evaluación permanente para el mejoramiento de la calidad de la educación Superior en el mundo y que certifica indicadores como el ingreso, promoción y permanencia del estudiantado, el modelo de aprendizaje, el plan de estudios, el uso de la tecnología, actividades de extensión, la visibilidad internacional, así como la parte normativa, financiera y administrativa de cada institución.