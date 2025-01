Reforma a la Ley del Infonavit, el mayor atraco en la historia a la clase trabajadora: diputado por Coahuila

El diputado federal por Coahuila, Jericó Abramo Masso, junto a sus compañeros de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, alzó la voz en contra de la reforma a la Ley del Infonavit propuesta por el Ejecutivo Federal.

Los priistas calificaron esta iniciativa como “el mayor atraco en la historia a la clase trabajadora de México”, señalando que pone en riesgo 2.4 billones de pesos, recursos construidos con el esfuerzo y los ahorros de millones de trabajadores.

Jericó Abramo, en conjunto con los legisladores Ivonne Ruiz Moreno, Erubiel Alonso Que, Antonio Meléndez Ortega y Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, expuso que la reforma plantea una peligrosa centralización del poder y elimina mecanismos de transparencia, convirtiendo al Infonavit en una herramienta discrecional del gobierno. “Esta propuesta no busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores, sino aprovecharse de su necesidad para fines políticos y financieros ajenos a su bienestar”, afirmó Abramo.

Durante la discusión en las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Vivienda, los diputados priistas destacaron que la iniciativa incluye medidas alarmantes, como la creación de una filial sin controles ni auditorías, lo que abre la puerta a la corrupción y al mal uso de los recursos. “Esto no solo vulnera los ahorros de los trabajadores, sino que también socava la confianza en una institución que durante años ha sido un pilar de seguridad para las familias mexicanas”, subrayaron.

Los legisladores priistas también señalaron que la reforma es una simulación con fines electorales y advirtieron sobre su impacto en la calidad de las viviendas y el acceso a un hogar digno. Además, cuestionaron la capacidad del actual director general del Infonavit, destacando que su experiencia profesional no está vinculada a los temas de vivienda, lo que podría comprometer aún más la operatividad de la institución.

Jericó Abramo y sus compañeros de bancada criticaron que los artículos 22, 42 y 44 de la reforma limitan la fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación, dejando las sanciones a funcionarios corruptos en manos de una normativa interna del Infonavit. Asimismo, calificaron como una falacia el argumento de que esta reforma permitirá construir más viviendas a menor costo, dado que los estados enfrentan déficits presupuestales y los insumos de construcción están en niveles históricos de encarecimiento.

Finalmente, los diputados priistas pusieron como ejemplo proyectos gubernamentales como el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), Dos Bocas y la Megafarmacia, señalando que han generado altos costos para los mexicanos sin ofrecer los resultados prometidos. “El gobierno no sabe hacer empresas, y la creación de una inmobiliaria estatal no será la excepción. Esto pone en riesgo no solo el patrimonio de los trabajadores, sino también la confianza en el futuro de su vivienda”, concluyó Abramo.