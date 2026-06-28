Refuerzan mantenimiento del alumbrado en colonias y vialidades de Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con el objetivo de ofrecer espacios públicos más seguros, mejorar la movilidad y elevar la calidad de vida de la población, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe mantiene un programa permanente de mantenimiento preventivo y correctivo de la red de alumbrado público en distintos sectores de la ciudad. Las acciones contemplan la atención oportuna a los reportes ciudadanos, recorridos de supervisión y trabajos técnicos para garantizar el funcionamiento de las luminarias en colonias, vialidades, parques y áreas de convivencia.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que contar con una infraestructura de iluminación eficiente contribuye a fortalecer la seguridad y brinda mayor tranquilidad tanto a peatones como a automovilistas.

“Seguimos trabajando todos los días para responder con rapidez a las necesidades de la ciudadanía y mantener en óptimas condiciones el alumbrado de nuestras colonias, vialidades y espacios públicos. Un municipio bien iluminado también es un municipio más seguro y con mejor calidad de vida para todas las familias”, afirmó el edil. AMPLÍAN COBERTURA EN DIVERSOS SECTORES Durante los últimos días, cuadrillas municipales realizaron labores de mantenimiento, rehabilitación de circuitos eléctricos, sustitución de componentes y mejoras en la infraestructura de alumbrado en distintos puntos del municipio. En la colonia Cactus se atendieron las calles Perejil, Tomillo, Tenacatita, Zarzaparrilla y Biznaga; además, se reforzó la iluminación de las canchas ubicadas en Tepopa y Analco. Las brigadas también efectuaron trabajos en Valle de los Pinos y Parajes de los Pinos, incluyendo el Centro Comunitario, donde se realizaron adecuaciones para mantener en funcionamiento las luminarias y ofrecer mejores condiciones de seguridad a los usuarios.

PRIORIZAN ESPACIOS PÚBLICOS SEGUROS Las acciones de mantenimiento se extendieron a la colonia Villa Sol, donde fueron intervenidos los sectores Jade, Tikal, Aguamarina, Obsidiana, Topacio y Ópalo; además del bulevar Plan de Guadalupe. Asimismo, en la colonia Fidel Velázquez se realizaron mejoras en el sistema de iluminación de la cancha ubicada sobre la calle Artículo 5, mientras que en la colonia Escorial, Portal Diamante y la plaza de ese sector también se llevaron a cabo trabajos para optimizar el servicio. El Gobierno Municipal reiteró que las labores de conservación del alumbrado público continuarán de manera permanente, con el propósito de responder con oportunidad a las solicitudes de la ciudadanía y mantener espacios más seguros, funcionales y mejor iluminados para las familias de Ramos Arizpe.

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