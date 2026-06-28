Realizan mantenimiento a la Unidad Deportiva de San Juan de Sabinas

SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- Personal del Gobierno Municipal realizó este domingo trabajos de mantenimiento en la Unidad Deportiva de San Juan de Sabinas, con labores de poda de césped, limpieza general y atención al arbolado, a fin de conservar las instalaciones en condiciones adecuadas para su uso.

De acuerdo con información difundida por la administración municipal, el alcalde Óscar Ríos Ramírez supervisó las acciones, en las que participaron cuadrillas encargadas del acondicionamiento de este espacio público.