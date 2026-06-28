Realizan mantenimiento a la Unidad Deportiva de San Juan de Sabinas
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Personal municipal efectuó labores de poda, limpieza y mantenimiento del arbolado para conservar las instalaciones en condiciones adecuadas
SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- Personal del Gobierno Municipal realizó este domingo trabajos de mantenimiento en la Unidad Deportiva de San Juan de Sabinas, con labores de poda de césped, limpieza general y atención al arbolado, a fin de conservar las instalaciones en condiciones adecuadas para su uso.
De acuerdo con información difundida por la administración municipal, el alcalde Óscar Ríos Ramírez supervisó las acciones, en las que participaron cuadrillas encargadas del acondicionamiento de este espacio público.
Los trabajos incluyeron la poda del césped, mantenimiento de árboles y limpieza de distintas áreas de la unidad, con el objetivo de brindar mejores condiciones a deportistas y familias que acuden de manera cotidiana.
El Gobierno Municipal señaló que estas labores forman parte del programa permanente de conservación de espacios públicos, con el propósito de mantener en funcionamiento la infraestructura deportiva del municipio.
Asimismo, informó que las acciones de mantenimiento continuarán en otras áreas públicas como parte de las actividades programadas para preservar las condiciones de uso de estos espacios.