Regresa Coahuila a semáforo amarillo por COVID-19, confirma secretario de Salud

Saltillo, Coahuila.- El semáforo de riesgo epidemiológico en Coahuila retornó a color amarillo pese a que ya se cuenta con el 78 por ciento de la población inmunizada.

Sin embargo, la reapertura de eventos masivos no tiene una correlación con el aumento de contagios u hospitalizaciones, aseguró el Secretario de Salud en Coahuila, Roberto Bernal.

“Cuando se abrió el Santos o la Feria de Torreón o eventos en el Coliseo, por decir ejemplos, no hubo aumento de hospitalizaciones, de aquí en delta y vamos a ver, si se aumentan más pues tomaremos otras medidas”, comentó Bernal.

Señaló que “la versión delta es mucho más contagiosa” y atribuyó a las regiones Carbonífera y Laguna el mayor número de hospitalizaciones y contagios, aunque, agregó, el 40 por ciento de los hospitalizados ya recibieron dos dosis contra el coronavirus.

Detalló que pese al aumento el en el porcentaje de camas ocupadas, el número de camas es mucho menor a las que se tenían meses atrás.

Además, no descartó una cuarta ola COVID-19 en la entidad pero consideró que esta no “golpearía” de la misma forma, pues la eleva como de los contagios no va de la mano con loa hospitalizados ni defunciones.

“Para nuestra tranquilidad no van de la mano, pero hay que seguir cuidándonos, no bajar la guardia, esta no será como las olas anteriores, mantengamos la sana distancia y el uso de cubrebocas”, agregó el funcionario.