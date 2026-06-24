Renueva Ramos Arizpe drenaje sanitario con más de 50 años de antigüedad en zona centro

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    Renueva Ramos Arizpe drenaje sanitario con más de 50 años de antigüedad en zona centro
    La intervención incluyó demolición de pavimento, excavación y retiro de tubería deteriorada. CORTESÍA

Los trabajos fueron ejecutados por la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento (EMAS)

RAMOS ARIZPE, COAH.- Como parte de las acciones para fortalecer la infraestructura urbana y atender las necesidades planteadas por la ciudadanía, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe concluyó la renovación del sistema de alcantarillado sanitario en el cruce de las calles Francisco Coss y Morelos, donde operaba una red con más de cinco décadas de servicio.

La obra fue realizada por personal de la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento (EMAS), luego de detectarse el deterioro de la infraestructura existente, situación que representaba un riesgo para el correcto funcionamiento de la red sanitaria en una de las vialidades con mayor flujo vehicular de la ciudad.

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De acuerdo con el gerente general de EMAS, Nicanor Aguirre Flores, los trabajos incluyeron la demolición del pavimento, excavación del área intervenida, retiro de la tubería dañada e instalación de un nuevo sistema de drenaje sanitario. Además, se llevaron a cabo las labores de reconstrucción de las descargas correspondientes y la reposición de la carpeta de rodamiento para restablecer la circulación una vez concluidas las maniobras.

La intervención forma parte de las acciones permanentes que impulsa la administración encabezada por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino para garantizar servicios públicos eficientes y prevenir afectaciones derivadas del desgaste de infraestructura antigua.

El edil destacó que este tipo de obras, aunque no siempre son visibles para la población, resultan fundamentales para mantener la calidad de vida y la funcionalidad de la ciudad.

$!El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que estas obras preventivas protegen el patrimonio de las familias y mejoran la calidad de vida.
El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que estas obras preventivas protegen el patrimonio de las familias y mejoran la calidad de vida. CORTESÍA

“Muchas veces las obras más importantes son las que no se ven. Renovar un drenaje con más de cinco décadas de servicio significa prevenir problemas, proteger el patrimonio de las familias y seguir ofreciendo la tranquilidad de vivir en una ciudad donde los servicios públicos funcionan y reciben mantenimiento permanente”, señaló.

Por su parte, EMAS informó que mantiene un programa constante de supervisión y atención a la red sanitaria del municipio, dando prioridad a los puntos donde la antigüedad de la infraestructura podría representar un riesgo para su operación.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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