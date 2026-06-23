Ramos Arizpe impulsa educación y futuro profesional de sus nuevas generaciones

RAMOS ARIZPE, COAH.- La tranquilidad y el desarrollo que caracterizan a Ramos Arizpe se reflejan también en las oportunidades que hoy tienen los jóvenes para construir un proyecto de vida sin necesidad de abandonar su municipio, afirmó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino durante la ceremonia de graduación de la XVII Generación del Instituto La Misión, celebrada en el Teatro de la Ciudad. Ante estudiantes, padres de familia, docentes e invitados especiales, el presidente municipal, quien fungió como padrino de generación, destacó que una de las principales apuestas de su administración es la educación, al considerarla una herramienta fundamental para el desarrollo personal y profesional de las nuevas generaciones.

Durante su mensaje, señaló que el Gobierno Municipal trabaja de manera permanente para fortalecer las condiciones que permitan a los jóvenes continuar su preparación académica y acceder a mejores oportunidades de crecimiento dentro de la propia ciudad. Entre las acciones impulsadas por la administración municipal, destacó el mejoramiento de los espacios educativos, la operación de una ruta de transporte estudiantil gratuita que beneficia a la comunidad escolar, el acceso a servicios médicos mediante las Clínicas de la Salud Popular y las estrategias permanentes en materia de seguridad pública. Tomás Gutiérrez subrayó que la culminación de los estudios de secundaria representa mucho más que el cierre de una etapa académica, ya que marca el inicio de un camino lleno de posibilidades en una ciudad que continúa consolidándose en materia educativa, económica y de calidad de vida. Asimismo, reconoció el esfuerzo conjunto de estudiantes, maestros y padres de familia, quienes desempeñan un papel fundamental en la formación de las nuevas generaciones. En este sentido, exhortó a las y los graduados a continuar preparándose con disciplina, honestidad y compromiso para alcanzar sus metas.

“Hoy ustedes comienzan una nueva etapa. En Ramos Arizpe contamos con las condiciones para que sigan preparándose y encuentren aquí mismo oportunidades para desarrollarse. Somos la capital industrial de Coahuila porque contamos con gente trabajadora y preparada, y estoy seguro de que entre ustedes están los futuros profesionistas, técnicos, empresarios, científicos, maestros y líderes que seguirán construyendo el futuro de nuestro municipio”, expresó. Finalmente, el alcalde destacó que factores como la seguridad, el acceso a la educación y los servicios de salud permiten que las familias vivan con confianza y que los jóvenes puedan concentrarse plenamente en su formación académica y en la construcción de un mejor futuro.

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