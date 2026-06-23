Ramos Arizpe impulsa educación y futuro profesional de sus nuevas generaciones

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    Ramos Arizpe impulsa educación y futuro profesional de sus nuevas generaciones
    El alcalde Tomás Gutiérrez Merino asistió como padrino de la XVII Generación del Instituto La Misión. CORTESÍA

Tomás Gutiérrez, alcalde de la ciudad, asegura que Ramos Arizpe ofrece condiciones para crecer y desarrollarse

RAMOS ARIZPE, COAH.- La tranquilidad y el desarrollo que caracterizan a Ramos Arizpe se reflejan también en las oportunidades que hoy tienen los jóvenes para construir un proyecto de vida sin necesidad de abandonar su municipio, afirmó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino durante la ceremonia de graduación de la XVII Generación del Instituto La Misión, celebrada en el Teatro de la Ciudad.

Ante estudiantes, padres de familia, docentes e invitados especiales, el presidente municipal, quien fungió como padrino de generación, destacó que una de las principales apuestas de su administración es la educación, al considerarla una herramienta fundamental para el desarrollo personal y profesional de las nuevas generaciones.

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Durante su mensaje, señaló que el Gobierno Municipal trabaja de manera permanente para fortalecer las condiciones que permitan a los jóvenes continuar su preparación académica y acceder a mejores oportunidades de crecimiento dentro de la propia ciudad.

Entre las acciones impulsadas por la administración municipal, destacó el mejoramiento de los espacios educativos, la operación de una ruta de transporte estudiantil gratuita que beneficia a la comunidad escolar, el acceso a servicios médicos mediante las Clínicas de la Salud Popular y las estrategias permanentes en materia de seguridad pública.

Tomás Gutiérrez subrayó que la culminación de los estudios de secundaria representa mucho más que el cierre de una etapa académica, ya que marca el inicio de un camino lleno de posibilidades en una ciudad que continúa consolidándose en materia educativa, económica y de calidad de vida.

Asimismo, reconoció el esfuerzo conjunto de estudiantes, maestros y padres de familia, quienes desempeñan un papel fundamental en la formación de las nuevas generaciones. En este sentido, exhortó a las y los graduados a continuar preparándose con disciplina, honestidad y compromiso para alcanzar sus metas.

$!El edil afirmó que los jóvenes tienen oportunidades para construir su proyecto de vida sin salir del municipio.
El edil afirmó que los jóvenes tienen oportunidades para construir su proyecto de vida sin salir del municipio. CORTESÍA

“Hoy ustedes comienzan una nueva etapa. En Ramos Arizpe contamos con las condiciones para que sigan preparándose y encuentren aquí mismo oportunidades para desarrollarse. Somos la capital industrial de Coahuila porque contamos con gente trabajadora y preparada, y estoy seguro de que entre ustedes están los futuros profesionistas, técnicos, empresarios, científicos, maestros y líderes que seguirán construyendo el futuro de nuestro municipio”, expresó.

Finalmente, el alcalde destacó que factores como la seguridad, el acceso a la educación y los servicios de salud permiten que las familias vivan con confianza y que los jóvenes puedan concentrarse plenamente en su formación académica y en la construcción de un mejor futuro.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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