Reportan fallecimiento del periodista Adrián Garza Pérez, en Saltillo

Caridad Garza, familiar del periodista, expresó su sentir respecto al deceso a través de redes sociales, asegurando sentirse sorprendida y triste.

“Buen viaje primo...luz para todos y que Dios en este momento sostenga con misericordia tu partida. Me quedo con los mejores recuerdos de ti”, publicó Caridad Garza.

Rosa Ofelia Garza, también prima de Adrián Garza, compartió una fotografía junto a su familiar lamentando su deceso.

“Quedamos de reunirnos y hoy ya no habrá más tiempo de hacerlo, ahora entiendo que no deben dejarse las cosas para después, porque no sabemos si haya ese después, era el ahora, pero ya no se puede volver el tiempo atrás.

“Te abrazo con el cariño que siempre te tuve. Desde el cielo sigue inspirando para que haya plumas comprometidas como la tuya. Descansa en paz primazo”.

Asimismo, Rodrigo Flores Dewey consideró que Saltillo, Coahuila y México están de luto ante la pérdida del periodista y abogado.