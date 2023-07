Reportan saldo blanco en Saltillo tras lluvias; pide Protección Civil extremar precauciones

Aunque Saltillo registró prácticamente dos horas de lluvia entre ligera y medianamente intensa, dependiendo del sector, no provocó daños en infraestructura urbana o viviendas, solamente provocó fallas en vehículos que pasaban por charcos confiados en las condiciones mecánicas y eléctricas de las unidades.

El Servicio Meteorológico Nacional había pronosticado lluvias fuertes, en algunas partes de Coahuila, en Saltillo quedó en chubascos sectorizados y lo mismo se pronostica para este domingo.

Alberto Neira, director de Protección Civil Municipal, al pasar la lluvia durante la tarde del sábado, informó que no se reportaron llamadas de emergencia por casas inundadas, bardas derrumbadas, árboles caídos o daños en la infraestructura urbana.

Cuatro unidades de PC recorrieron los diversos sectores de la ciudad a manera de vigilancia y a la espera de recibir recursos, pero el saldo fue blanco.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Lluvia, calor o frío? Esto es lo que debes saber sobre el clima del fin de semana antes de viajar desde Saltillo a Monterrey

“Al momento no tenemos reportes, no han entrado reportes al sistema de emergencia, ahorita traemos unidades en recorridos por toda la ciudad. Hay un pronóstico de lluvia para mañana (domingo) después de las 2 de la tarde, de acuerdo con el Sistema Meteorológico, reportan chubascos aislados, no reportan algo en particular en cuanto a cantidad”.

Protección Civil Municipal recomienda a la población estar atenta a los reportes del clima, en caso de lluvia evitar cruzar en vehículo o a pie por los vados, no atravesar corrientes de agua y en caso de sufrir inundación reportarlo al sistema de emergencias (911).

Asimismo, conducir con precaución, reducir la velocidad y respetar la distancia entre vehículos para reducir el riesgo de accidentes. Recordó a la población no arrojar basura en la calle porque con la corriente de agua se tapan las rejillas del drenaje, lo que puede generar encharcamientos de consideración y riesgo de inundaciones.