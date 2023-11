Reportero de Coahuila cubre robo a casa... era la suya; anteriormente dio a conocer la muerte de un primo sin saberlo

El periodista, visiblemente afectado, informó que incluso el portón de entrada había sido sustraído. “Deja le cierro al portón, no se me vayan a volver a meter. Ya valió, ya nos quedamos sin nada, gente. Ya no sé si llorar o reírme”, concluyó, dejando a sus seguidores con una mezcla de incredulidad y conmoción.

Sin embargo, la viralidad de la situación ha traído consigo escepticismo. Algunos cibernautas expresan sus dudas sobre la veracidad de los eventos, sugiriendo que todo podría ser actuado: “Siempre te pasan cosas”, le recriminan algunos de sus seguidores.

Jorge Jaramillo, ahora en el centro de una narrativa que oscila entre la tragedia y la incredulidad, continúa siendo el foco de atención en las redes.

La línea entre la noticia y la vida personal se desdibuja una vez más, recordándonos que la realidad a veces supera la ficción, incluso en el inusual mundo de las noticias virales en TikTok.