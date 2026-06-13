Respaldo familiar puede marcar la diferencia para las infancias LGBT+: testimonios durante la Marcha del Orgullo en Saltillo

Respaldo familiar puede marcar la diferencia para las infancias LGBT+: testimonios durante la Marcha del Orgullo en Saltillo

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Katya González
por Katya González

Coahuila
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Como cada año, la comunidad LGBTIQ+ llenó de color las principales calles de Saltillo al salir a marchar para visibilizar sus derechos y exigir respeto e inclusión.

En esta edición, la movilización se realizó bajo el lema “Creciendo libres, amando con orgullo” buscando visibilizar a las infancias trans y no binarias, un tema que, señalaron participantes, sigue enfrentando resistencia y desinformación, pero cuya discusión resulta necesaria para garantizar el bienestar de niñas, niños y adolescentes.

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$!Integrantes de colectivos LGBT+ destacaron la importancia del acompañamiento familiar para el bienestar emocional de niñas, niños y adolescentes.
Integrantes de colectivos LGBT+ destacaron la importancia del acompañamiento familiar para el bienestar emocional de niñas, niños y adolescentes. HÉCTOR GARCÍA

Alejandro Castro recordó que cuando era adolescente existía mucha menos visibilidad y comprensión sobre la diversidad sexual. Consideró que el reconocimiento y acompañamiento desde edades tempranas puede ayudar a prevenir problemas de salud mental que históricamente han afectado a integrantes de la comunidad.

“Al principio no la tuve, pasé por depresión, intenté varias veces suicidarme y mis papás ahí, mis papás comenzaron a apoyarme y desde ahí soy feliz”, relató.

Para él, el respaldo familiar es fundamental para que las personas jóvenes puedan desarrollarse sin miedo y sin necesidad de ocultar quiénes son.

$!Familias completas, activistas y ciudadanos se sumaron a la marcha para respaldar la igualdad de derechos y el respeto a la diversidad.
Familias completas, activistas y ciudadanos se sumaron a la marcha para respaldar la igualdad de derechos y el respeto a la diversidad. HÉCTOR GARCÍA

Alberto Moreno, aseguró haber contado con el apoyo de su familia desde temprana edad. Consideró que ese acompañamiento tuvo un efecto directo en su desarrollo personal y profesional.Sin embargo, señaló que muchos jóvenes no cuentan con las mismas condiciones, por lo que consideró necesario continuar impulsando espacios de concientización para reducir la discriminación que todavía persiste en la sociedad.

$!La movilización de este año puso énfasis en la visibilización de las infancias y adolescencias trans, una de las principales demandas de los colectivos organizadores.
La movilización de este año puso énfasis en la visibilización de las infancias y adolescencias trans, una de las principales demandas de los colectivos organizadores. HÉCTOR GARCÍA

Por su parte, Iris Fernanda recordó que el proceso de aceptación dentro de su familia tomó varios años. Explicó que desde la secundaria identificó su orientación sexual, pero no encontró una aceptación inmediata en casa.

“Me sentía muy triste cuando mi familia no me aceptaba hasta que lo empezaron a entender”, comentó.

Aunque actualmente cuenta con el respaldo de sus seres queridos, aseguró que el reconocimiento familiar permite a las personas vivir con mayor libertad y tranquilidad emocional.

$!Banderas multicolores, mensajes de inclusión y carros alegóricos acompañaron el recorrido realizado bajo el lema “Creciendo libres, amando con orgullo”.
Banderas multicolores, mensajes de inclusión y carros alegóricos acompañaron el recorrido realizado bajo el lema “Creciendo libres, amando con orgullo”. HÉCTOR GARCÍA

Daniel, de 20 años, coincidió en que la información y la educación son herramientas importantes para construir una sociedad más tolerante. Relató que su madre inicialmente consideró que su orientación sexual era una decisión, aunque con el tiempo logró comprenderlo y aceptarlo.

“Empezó a captar un poco más que pues no era una decisión, es simplemente un sentimiento”, explicó.

Rami Mejía, integrante de la colectiva Red Arcoíris en Resistencia y parte del comité organizador, explicó que el tema central de este año pone el foco en la necesidad de garantizar el reconocimiento legal de la identidad de género desde edades tempranas, algo que actualmente no está legislado en Coahuila para menores de 18 años.

Señaló que esta falta de reconocimiento tiene efectos directos en el acceso a otros derechos fundamentales, además de que impacta principalmente en el bienestar emocional de niñas, niños y adolescentes trans, al exponerlos a situaciones de violencia, discriminación y revictimización en espacios como la escuela.

$!Miles de personas participaron en la Marcha del Orgullo y la Dignidad 2026, que recorrió el bulevar Venustiano Carranza hasta llegar a la Plaza de Armas de Saltillo.
Miles de personas participaron en la Marcha del Orgullo y la Dignidad 2026, que recorrió el bulevar Venustiano Carranza hasta llegar a la Plaza de Armas de Saltillo. HÉCTOR GARCÍA

Además subrayó la importancia del acompañamiento familiar, al señalar que cada vez hay mayor apertura y sensibilización por parte de madres y padres, lo que consideró un cambio significativo en la ciudad.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a reconocer la diversidad como parte de la vida pública y a mantener estos espacios como parte de la lucha por los derechos humanos.

$!La marcha se desarrolló en un ambiente festivo y de convivencia, con llamados al respeto, la inclusión y la defensa de los derechos humanos.
La marcha se desarrolló en un ambiente festivo y de convivencia, con llamados al respeto, la inclusión y la defensa de los derechos humanos. HÉCTOR GARCÍA
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Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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