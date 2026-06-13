Saltillo se pinta de colores: Marcha del Orgullo y la Dignidad reúne a miles

Saltillo se pinta de colores: Marcha del Orgullo y la Dignidad reúne a miles

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Katya González
por Katya González

Miles de personas participaron en la Marcha del Orgullo y la Dignidad 2026 en Saltillo, recorriendo el bulevar Venustiano Carranza hasta la Plaza de Armas entre banderas, consignas y expresiones de diversidad

Coahuila
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La Marcha del Orgullo y la Dignidad se realizó este sábado en Saltillo con la participación de miles de personas que recorrieron las principales calles de la ciudad bajo el lema “Creciendo libres, amando con orgullo”.

El contingente partió de las afueras del Instituto Tecnológico de Saltillo, punto de reunión de colectivos, activistas y ciudadanía, desde donde avanzó por el bulevar Venustiano Carranza hasta llegar a la Plaza de Armas, en el Centro Histórico de la ciudad, donde se concentraron las actividades de cierre.

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$!Banderas multicolores, carros alegóricos y mensajes de inclusión acompañaron el recorrido que culminó en la Plaza de Armas, donde se desarrollaron actividades culturales y artísticas.
Banderas multicolores, carros alegóricos y mensajes de inclusión acompañaron el recorrido que culminó en la Plaza de Armas, donde se desarrollaron actividades culturales y artísticas. HÉCTOR GARCÍA

Durante el recorrido participaron distintas colectivas y agrupaciones como Red Arcoíris en Resistencia, Jóvenes Prevenidos y Hombres XX, además de contingentes independientes, familias y ciudadanía en general.

Los asistentes caminaron por las calles de Saltillo entre consignas, banderas y el acompañamiento de carros alegóricos, en un ambiente festivo.

La movilización de este año tuvo como eje central la visibilización de las infancias y adolescencias trans, tema que, de acuerdo con la organización, sigue sin reconocimiento legal en Coahuila para menores de 18 años, lo que limita el acceso pleno a otros derechos.

En ese sentido, la organización señaló que la falta de reconocimiento de la identidad de género impacta directamente en el acceso a servicios básicos como la salud y la educación, además de generar situaciones de violencia y discriminación en espacios escolares y sociales.

$!Colectivos, activistas, familias y ciudadanos participaron en la movilización que tuvo como tema central el reconocimiento y la protección de las infancias y adolescencias trans.
Colectivos, activistas, familias y ciudadanos participaron en la movilización que tuvo como tema central el reconocimiento y la protección de las infancias y adolescencias trans. HÉCTOR GARCÍA

En entrevista, Rami Mejía, integrante de la colectiva Red Arcoíris en Resistencia y parte del comité organizador, explicó que el objetivo de la marcha es también generar conciencia social sobre estas realidades y avanzar hacia el reconocimiento legal de estas identidades.

Señaló además que la participación de las familias ha mostrado un cambio positivo en la forma en que se acompañan estos procesos.

“Vemos a las personas más felices, más contentas, que se sienten apapachadas y acuerpadas en estas exigencias”, expresó.

$!El evento concluyó con actividades culturales y artísticas en la Plaza de Armas, donde los asistentes celebraron la inclusión, el respeto y la diversidad.
El evento concluyó con actividades culturales y artísticas en la Plaza de Armas, donde los asistentes celebraron la inclusión, el respeto y la diversidad. HÉCTOR GARCÍA

Como parte de la jornada, en la Plaza de Armas se entregó un reconocimiento al padre Robert Coogan, en agradecimiento por su acompañamiento y apoyo a la comunidad LGBT+ en la ciudad.

El cierre del evento incluyó presentaciones artísticas, música y actividades culturales que dieron paso a un ambiente festivo, donde los asistentes permanecieron para celebrar la diversidad y la convivencia.

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De acuerdo con los organizadores, la afluencia podría haber alcanzado más de 10 mil personas, cifra que, afirmaron, refleja el crecimiento del movimiento en la ciudad y el aumento de la participación ciudadana en este tipo de manifestaciones.

$!La visibilización de las infancias y adolescencias trans fue uno de los principales temas de la movilización, que reunió a colectivos, activistas, familias y ciudadanía en general.
La visibilización de las infancias y adolescencias trans fue uno de los principales temas de la movilización, que reunió a colectivos, activistas, familias y ciudadanía en general. HÉCTOR GARCÍA
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Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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