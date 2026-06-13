$!Saltillo se pinta de colores: Marcha del Orgullo y la Dignidad reúne a miles

La Marcha del Orgullo y la Dignidad se realizó este sábado en Saltillo con la participación de miles de personas que recorrieron las principales calles de la ciudad bajo el lema “Creciendo libres, amando con orgullo”. El contingente partió de las afueras del Instituto Tecnológico de Saltillo, punto de reunión de colectivos, activistas y ciudadanía, desde donde avanzó por el bulevar Venustiano Carranza hasta llegar a la Plaza de Armas, en el Centro Histórico de la ciudad, donde se concentraron las actividades de cierre.

Durante el recorrido participaron distintas colectivas y agrupaciones como Red Arcoíris en Resistencia, Jóvenes Prevenidos y Hombres XX, además de contingentes independientes, familias y ciudadanía en general. Los asistentes caminaron por las calles de Saltillo entre consignas, banderas y el acompañamiento de carros alegóricos, en un ambiente festivo. La movilización de este año tuvo como eje central la visibilización de las infancias y adolescencias trans, tema que, de acuerdo con la organización, sigue sin reconocimiento legal en Coahuila para menores de 18 años, lo que limita el acceso pleno a otros derechos. En ese sentido, la organización señaló que la falta de reconocimiento de la identidad de género impacta directamente en el acceso a servicios básicos como la salud y la educación, además de generar situaciones de violencia y discriminación en espacios escolares y sociales.

En entrevista, Rami Mejía, integrante de la colectiva Red Arcoíris en Resistencia y parte del comité organizador, explicó que el objetivo de la marcha es también generar conciencia social sobre estas realidades y avanzar hacia el reconocimiento legal de estas identidades. Señaló además que la participación de las familias ha mostrado un cambio positivo en la forma en que se acompañan estos procesos. “Vemos a las personas más felices, más contentas, que se sienten apapachadas y acuerpadas en estas exigencias”, expresó.

Como parte de la jornada, en la Plaza de Armas se entregó un reconocimiento al padre Robert Coogan, en agradecimiento por su acompañamiento y apoyo a la comunidad LGBT+ en la ciudad. El cierre del evento incluyó presentaciones artísticas, música y actividades culturales que dieron paso a un ambiente festivo, donde los asistentes permanecieron para celebrar la diversidad y la convivencia.