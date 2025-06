Exigen justicia contra adolescentes boxeadoras tras brutal ataque a madre en Múzquiz

MÚZQUIZ, COAH.- La violencia juvenil volvió a encender las alertas en la cabecera municipal de Múzquiz luego de que dos adolescentes, presuntas alumnas de boxeo, protagonizaran una brutal agresión contra una joven madre de familia. El ataque ocurrió la noche del sábado en la colonia Las Misiones y dejó a la víctima hospitalizada bajo observación médica.

La afectada, Karla Edith ¨N¨, de 21 años y vecina de la colonia Los Bosques, fue sorprendida al salir de un domicilio cuando fue interceptada por las menores Ariana y Nelly, de 15 y 17 años. Según su testimonio, ambas la atacaron con técnicas de boxeo, propinándole golpes en el rostro y cuerpo tras jalarla del cabello y derribarla al suelo.

TE PUEDE INTERESAR: Acuña: Crisis hídrica en presa La Amistad; apenas sube 25 centímetros en junio

“Solo llegaron, me jalaron del cabello, me tiraron al piso y comenzaron a patearme entre las dos, diciéndome: ‘tú hablas de mí y de mi novio, te la voy a partir’”, relató Karla, quien aseguró no tener ningún vínculo previo con las agresoras, pero atribuye la agresión a supuestos celos relacionados con un exnovio.

Vecinos que presenciaron el ataque intervinieron para detener la golpiza y solicitaron apoyo a los servicios de emergencia. Paramédicos de la Cruz Roja arribaron y trasladaron a la joven al Hospital General de Múzquiz, donde fue atendida por contusiones faciales, hematomas y heridas que requirieron observación médica.

La madre de Karla exigió justicia y anunció que se presentará una denuncia formal ante el Ministerio Público contra las responsables y sus padres, debido a que estas jóvenes han estado implicadas en otras agresiones dentro de la colonia Las Misiones. Los vecinos también hacen un llamado urgente a las autoridades para frenar la escalada de violencia.

Las autoridades municipales y agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) tomaron conocimiento del caso y abrieron una carpeta de investigación. Paralelamente, la escuela de boxeo donde las agresoras reciben clases ha iniciado una pesquisa interna para determinar las sanciones pertinentes, ya que se incumplieron las normas de la institución.

(Con información de medios locales)