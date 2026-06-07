Irrumpen en vivienda y lesionan a hombre con machete en Múzquiz

La agresión fue reportada durante la tarde del viernes, cuando personal de la Agencia de Investigación Criminal tomó conocimiento del ingreso de una persona lesionada a la Clínica No. 27 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

MÚZQUIZ, COAH.- Un hombre de 37 años de edad terminó hospitalizado luego de ser atacado presuntamente con un machete por dos personas que ingresaron a su domicilio en la colonia Occidental, en el municipio de Múzquiz . Por estos hechos, dos individuos fueron detenidos y quedaron a disposición de las autoridades mientras continúan las investigaciones.

El afectado fue identificado como Jorge “N”, quien presentaba heridas producidas por arma blanca en una de sus extremidades superiores y en una pierna. De acuerdo con la información recabada por las autoridades, las lesiones habrían sido ocasionadas con un machete durante un ataque ocurrido dentro de una vivienda.

Las primeras indagatorias señalan que los hechos se registraron en un domicilio ubicado sobre la calle Elizardo Gutiérrez, en la colonia Occidental. Según la versión proporcionada por la madre del lesionado, una mujer y un joven ingresaron al inmueble y posteriormente agredieron a Jorge.

Tras resultar herido, el hombre se trasladó por sus propios medios a una unidad médica para recibir atención especializada. Una vez en el hospital, personal de salud notificó el caso a las autoridades correspondientes, lo que permitió el inicio de las diligencias ministeriales.

La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar la participación de cada una de las personas involucradas en la agresión.

El delegado de la Fiscalía en la Región Carbonífera, Diego Garduño Guzmán, informó que derivado de las acciones realizadas por los agentes investigadores se logró la detención de dos personas por su probable relación con el ataque.

La situación jurídica de los detenidos será definida conforme avance la integración de la carpeta de investigación y se incorporen los elementos de prueba obtenidos durante las diligencias. Mientras tanto, las autoridades continúan recabando testimonios y evidencias para esclarecer completamente el caso y deslindar responsabilidades.