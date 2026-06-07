Partidos denuncian compra de votos, detenciones y problemas para sufragar en primeras horas de la elección en Coahuila

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    Partidos denuncian compra de votos, detenciones y problemas para sufragar en primeras horas de la elección en Coahuila
    La representante del PT ante el órgano electoral denunció presuntas irregularidades durante la jornada, al señalar que “el mapacheo electoral está a todo lo que da” y pidió a la autoridad tomar cartas en el asunto. HÉCTOR GARCÍA

El INE y el IEC reportaron alrededor de 30 incidencias durante las primeras horas de la jornada electoral en Coahuila, relacionadas con el desarrollo de la votación en diversas casillas

Durante las primeras horas de instalación de la jornada electoral de este 7 de junio en Coahuila, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) recibieron al menos 30 reportes de incidencias registradas en distintas casillas del estado.

A lo largo de la sesión permanente, el INE recibió los reportes emitidos por representantes de partidos políticos, principalmente relacionados con criterios de emisión del voto y el desarrollo de la votación en las casillas.

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Uno de los señalamientos más recurrentes, emitido por MC, UDC, PVEM y México Avante, fue que representantes partidistas enfrentaron dificultades para votar e incluso, en algunos casos, se les habría negado el sufragio.

En Saltillo, el Consejo Cívico de Instituciones de Coahuila, en su calidad de observador electoral, reportó un caso de presunta limitación al voto de representantes partidistas en una casilla de la colonia Los Pinos. En otro punto de la capital, también se denunció presunta presión por parte de una casa encuestadora, la cual habría “acosado” a electores para obtener tendencias de voto.

$!En casillas de Saltillo, Nueva Rosita y Parras de la Fuente se reportaron incidencias que incluyeron discusiones internas, señalamientos de presión a electores y presuntas inconsistencias en la lista nominal.
En casillas de Saltillo, Nueva Rosita y Parras de la Fuente se reportaron incidencias que incluyeron discusiones internas, señalamientos de presión a electores y presuntas inconsistencias en la lista nominal. OMAR SAUCEDO

Asimismo, se reportó que en la casilla 980 algunas personas con determinada inicial no aparecían en la lista nominal, lo que les habría impedido sufragar.

En la casilla 1086 de Nueva Rosita, la votación se suspendió de manera momentánea debido a una fuerte discusión al interior del centro de votación, mientras que en la casilla 575 de Parras de la Fuente se registró una situación similar por presuntas restricciones al acceso del voto.

Por otra parte, durante la reanudación de la sesión en el IEC, los partidos México Avante y el Partido del Trabajo denunciaron que en casillas de Palaú, municipio de Múzquiz, se registró un altercado que incluyó la detención de representantes partidistas, presuntamente sin justificación legal y con uso excesivo de la fuerza.

$!Representantes de partidos políticos denunciaron presuntas irregularidades, impedimentos para votar y altercados en distintos municipios del estado durante la sesión permanente.
Representantes de partidos políticos denunciaron presuntas irregularidades, impedimentos para votar y altercados en distintos municipios del estado durante la sesión permanente. HOMERO SÁNCHEZ

En tanto, Morena informó al Consejo General que presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en materia electoral por presunta compra de votos, la cual —según señaló— se estaría realizando mediante el uso de códigos QR.

“Ya hubo detenciones arbitrarias haciendo uso excesivo de la fuerza, han detenido de forma arbitraria a familias. Están los videos en las redes sociales. El mapacheo electoral está a todo lo que da. No digamos que no está pasando nada, las cosas están pasando y queremos que este Instituto tome cartas en el asunto”, denunció la representante del PT ante el órgano.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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