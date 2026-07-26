Karatecas de Sabinas, Coahuila, brillan en Rumania con histórica cosecha de medallas

SABINAS, COAH.- Con cuatro atletas en el podio y un total de 10 medallas, el dojo Shito Kai Karate Do-Omega, de Sabinas, Coahuila, confirmó su posición como uno de los principales semilleros del karate mexicano durante el Campeonato Mundial WUKF 2026, celebrado en Cluj-Napoca, Rumania. La actuación de la karateca coahuilense Natalia Carrales Lira fue apenas el inicio de una histórica participación para el dojo Shito Kai Karate Do-Omega Sabinas en el Campeonato Mundial de Karate WUKF 2026, celebrado en Cluj-Napoca, Rumania.

A las cuatro preseas conquistadas por Carrales Lira —tres de oro y una de plata— se sumó la destacada participación de sus compañeros Densel Dannan Ruiz, Héctor Haziel Cruz y María Fernanda Torres, quienes también subieron al podio internacional, consolidando una cosecha de 10 medallas para la escuela coahuilense. Con estos resultados, Omega Sabinas volvió a colocarse entre las escuelas mexicanas más exitosas del campeonato, ratificando el trabajo de formación deportiva que desde hace años desarrolla en la Región Carbonífera y que ha permitido que varios de sus alumnos integren la selección nacional en competencias internacionales. La cosecha también representa un logro para Coahuila, que continúa consolidándose como una de las entidades con mayor presencia en el karate mexicano de alto rendimiento. El desempeño de los cuatro atletas refleja años de preparación y el crecimiento competitivo que ha experimentado el dojo en torneos nacionales e internacionales.

La participación de Natalia Carrales destacó especialmente al convertirse en la atleta con mayor número de preseas obtenidas por el equipo en esta edición del Mundial WUKF, mientras que el aporte de Densel Dannan Ruiz, Héctor Haziel Cruz y María Fernanda Torres permitió que la delegación de Omega Sabinas cerrara con una de las actuaciones más exitosas de su historia reciente.

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